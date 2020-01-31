Происшествия

В Волгограде угнали черный внедорожник и серебристый лодочный прицеп

Происшествия 31.01.2020 17:39
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31.01.2020 17:39


Полицейские разыскивают похищенные в Волгограде черный внедорожник "Тойота Лэнд Крузер 200" и лодочный прицеп. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по городу Волгограду, автомобиль угнали в период с 30 по 31 января с улицы Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе. Машина 2018 года выпуска. Государственный регистрационный знак Е990КА134.
Лодочный прицеп серебристого цвета похитили 30 января от дома № 45 по ул. Ртищевская Кировского района. Государственный регистрационный знак ЕВ170034, 2018 года выпуска.
Всех, кому известно об обстоятельствах совершения краж или о лицах, их совершивших, просят сообщить по телефону "02" или в дежурную часть ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду: 93-21-31, 93-77-75. 
 

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