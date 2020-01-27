Политика 27.01.2020 10:37
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27.01.2020 10:37
Запрет на публичные мероприятия возле зданий органов власти и силовых ведомств отменен. Поправки в региональный закон только что на заседании Волгоградской облдумы одобрили депутаты, сообщает ИА «Высота 102». За проголосовали 35 депутатов, противников и воздержавшихся не оказалось, обсуждения не было. Напомним, в конце прошлого года Конституционный суд признал, что установленные ограничения «выходят за пределы законодательных полномочий субъектов РФ», так как федеральным законом о митингах такие нормы не предусмотрены. Ранее чиновники установили, что митинги нельзя проводить на расстоянии ближе 100 метров от органов власти и силовых структур.
Между тем, в законе Волгоградской области данное ограничение действовало с 2005 года. Таким образом, сейчас граждане получают право выходить на собрания к зданиям администрации области, мэрии Волгограда, региональных управлений МВД, ФСБ, СУ СК, Росгвардии, МЧС, ФСКН, прокуратуры и воинских подразделений.
Проект закона внесли в облдуму 23 члена фракции «Единая Россия» и оба сенатора от региона.
Тема митингов звучит и в еще одном вопросе повестки дня сегодняшнего думского заседания. Народные избранники намерены запретить всевозможные собрания на трамвайных путях.
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