Происшествия 26.01.2020 10:06
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26.01.2020 10:06
В Волгоградской области внедорожник выскочил на встречку и столкнулся с грузовиком. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в больнице оказался водитель фуры. ДТП случилось накануне на московской трассе в Новоаннинском районе. За рулем люксового внедорожника «Тойота хайлюкс» с прицепом находился 56-летний житель Московской области. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, в результате внедорожник протаранил фуру. 41-летний житель Дагестана, управлявший грузовиком, попал в больницу с травмами.
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