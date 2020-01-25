Политика 25.01.2020 13:57
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25.01.2020 13:57
Сегодня в центре Волгограда прошли одиночные пикеты противников существующего механизма изменения Конституции. Напомним, о необходимости корректировок в основной закон, в том числе в вопросах совершенствования защиты социальных прав граждан и усиления роли отдельных институтов госвласти, Владимир Путин заявил в Послании Федеральному Собранию. Проект о поправке в Конституцию РФ уже внесен главой государства в Госдуму. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня представители общественного движения «Левый фронт» вышли с плакатами на Аллею Героев. Организаторы акции считают, что необходимо принять закон «О Конституционном собрании», рассмотреть в ходе работы Конституционного собрания не только поправки в Конституцию, предложенные президентом, но и поправки от оппозиции, а также вынести все эти предложения на всероссийский референдум.
Параллельно с пикетами «Левого фронта» в центре Волгограда также прошел пикет представителя «Национально-освободительного движения», которое, наоборот - со всем согласно и выражает поддержку конституционной реформе, предложенной Владимиром Путиным.
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