В Волжском осужденный за кражу из храма снова обчистил церковный ящик





Спустя два года вернулся на место преступления и сделал то же самое – 35-летний волжанин повторил совершенную им ранее кражу в церкви. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, с заявлением в полицию обратился настоятель храма.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина. В 2017 году он уже воровал деньги из ящика для пожертвований в том же самом храме, за что был осужден. Спустя два года воришка решил повторить содеянное.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.



