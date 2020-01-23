В Волжском осужденный за кражу из храма снова обчистил церковный ящик

Происшествия 23.01.2020 14:21
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23.01.2020 14:21
Спустя два года вернулся на место преступления и сделал то же самое – 35-летний волжанин повторил совершенную им ранее кражу в церкви. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, с заявлением в полицию обратился настоятель храма.
Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина. В 2017 году он уже воровал деньги из ящика для пожертвований в том же самом храме, за что был осужден. Спустя два года воришка решил повторить содеянное.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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