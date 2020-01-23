



Арбитражный суд Поволжского округа в Казани поддержал ФАС России, Волгоградское УФАС, прокуратуру Волгоградской области и ООО «Радоница» в деле против администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память». Решение принято накануне, сообщает ИА «Высота 102». Также, по информации регуправления ФАС, на этой неделе Арбитражный суд Москвы отказал ЗАО «РП «Память» в удовлетворении требований об отмене постановления антимонопольного ведомства, которым общество было привлечено к административной ответственности за заключение и реализацию антиконкурентных соглашений с администрацией Волгограда. Также «Памяти» назначен оборотный штраф в размере 720 853 рублей. «Радует, что суды всё чаще становятся на сторону развития конкуренции в сфере ритуальных услуг, но нам рано расслабляться и борьба с антиконкурентными действиями администрации Волгограда и «Памятью» будет продолжена. Очередной раунд этой борьбы состоится в УФАС завтра в 10 часов при принятии решения по делу о недобросовестной конкуренции в отношении одной из структур «Памяти»», - заявил в комментарии ИА «Высота 102» руководитель УФАС Роман Лучников.





Напомним, в 2002 году между администрацией Волгограда в лице департамента городского хозяйства и ЗАО «РП «Память», являющейся службой по вопросам похоронного дела в Волгограде, были заключены два договора: на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт; и на осуществление погребения граждан. Оба договора были заключены на 15 лет до 30.09.2017. Незаконно продлив сроки действия договоров ещё на 10 лет до 30.09.2027, администрация и ЗАО «РП «Память» вступили в антиконкурентный сговор. Об острой ситуации с «ритуалкой» и даже «кладбищенских войнах» , до которых докатился город-герой, ИА «Высота 102» рассказывало ранее в многочисленных публикациях.

Мэрия Волгограда и городская дума пока так и не предприняли никаких шагов, чтобы положить конец «особым отношениям» с «Памятью». Кроме того, проигравший суды похоронный монополист по-прежнему чувствует себя единоличным хозяином сферы ритуальных услуг в Волгограде.



