О митингах и вредных привычках поговорят на первом в 2020 году заседании Волгоградской облдумы





Сегодня опубликован список вопросов к рассмотрению на первом заседании Волгоградской областной думы в наступившем году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт регпарламента, в основную повестку включено 17 пунктов, два из которых касаются проведения митингов. Так, депутаты намереваются исключить из регионального закона о проведении публичных мероприятий норму о запрете собраний возле зданий органов власти и силовых ведомств. Оказывается, установленные ограничения противоречат федеральным законам. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, изложив свою позицию на примере законодательства республики Коми в постановлении от 1 ноября 2019 года.

Народные избранники снимут вето с проведения народных акций возле зданий администрации области, мэрии Волгограда, региональных управлений МВД, ФСБ, СУ СК, Росгвардии, МЧС, ФСКН, прокуратуры и воинских подразделений. Также в планах у думцев запретить митинги на трамвайных путях, а заодно и курение на подземных станциях «Метроэлектротранса».



