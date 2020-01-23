О митингах и вредных привычках поговорят на первом в 2020 году заседании Волгоградской облдумы

Политика 23.01.2020 11:12
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23.01.2020 11:12
Сегодня опубликован список вопросов к рассмотрению на первом заседании Волгоградской областной думы в наступившем году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт регпарламента, в основную повестку включено 17 пунктов, два из которых касаются проведения митингов. Так, депутаты намереваются исключить из регионального закона о проведении публичных мероприятий норму о запрете собраний возле зданий органов власти и силовых ведомств. Оказывается, установленные ограничения противоречат федеральным законам. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, изложив свою позицию на примере законодательства республики Коми в постановлении от 1 ноября 2019 года.
Народные избранники снимут вето с проведения народных акций возле зданий администрации области, мэрии Волгограда, региональных управлений МВД, ФСБ, СУ СК, Росгвардии, МЧС, ФСКН, прокуратуры и воинских подразделений. Также в планах у думцев запретить митинги на трамвайных путях, а заодно и курение на подземных станциях «Метроэлектротранса».
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