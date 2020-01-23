Политика

О митингах и вредных привычках поговорят на первом в 2020 году заседании Волгоградской облдумы

Политика 23.01.2020 11:12
5
23.01.2020 11:12


Сегодня опубликован список вопросов к рассмотрению на первом заседании Волгоградской областной думы в наступившем году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт регпарламента, в основную повестку включено 17 пунктов, два  из которых касаются проведения митингов. Так, депутаты намереваются исключить из регионального закона о проведении публичных мероприятий норму о запрете собраний возле зданий органов власти и силовых ведомств. Оказывается,  установленные ограничения противоречат федеральным законам.  К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, изложив свою позицию на примере законодательства республики Коми в постановлении от 1 ноября 2019 года. 
Народные избранники снимут вето с проведения народных акций возле зданий администрации области, мэрии Волгограда, региональных управлений МВД, ФСБ, СУ СК, Росгвардии, МЧС, ФСКН, прокуратуры и воинских подразделений. Также в планах у думцев запретить митинги на трамвайных путях, а заодно и курение на  подземных станциях «Метроэлектротранса». 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Политика
21.01.2020 19:21
Политика 21.01.2020 19:21
58 Обсудить

0
Далее
Политика
18.01.2020 12:39
Политика 18.01.2020 12:39
13 Обсудить

0
Далее
Политика
18.01.2020 08:48
Политика 18.01.2020 08:48
1 Обсудить

0
Далее
Политика
17.01.2020 17:24
Политика 17.01.2020 17:24
45 Обсудить

0
Далее
Политика
17.01.2020 13:56
Политика 17.01.2020 13:56
9 Обсудить

0
Далее
Политика
17.01.2020 13:20
Политика 17.01.2020 13:20
4 Обсудить

0
Далее
Политика
16.01.2020 16:44
Политика 16.01.2020 16:44
19 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 19:27
Политика 15.01.2020 19:27
11 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 17:47
Политика 15.01.2020 17:47
12 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 16:05
Политика 15.01.2020 16:05
26 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 15:57
Политика 15.01.2020 15:57
10 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 10:10
Политика 15.01.2020 10:10
13 Обсудить

0
Далее
Политика
14.01.2020 16:27
Политика 14.01.2020 16:27
35 Обсудить

0
Далее
Политика
12.01.2020 14:02
Политика 12.01.2020 14:02
7 Обсудить

0
Далее
Политика
31.12.2019 18:07
Политика 31.12.2019 18:07
6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:15
Очередной суд признал сговор администрации Волгограда и похоронного монополистаСмотреть фотографии
12:22
Жительница Волгоградской области попала в кредитное рабство после звонка мошенникаСмотреть фотографии
11:54
Все под контролем: в Волгоградской области масштабно учились тушить и спасатьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:33
Волгоградцы одолевают МФЦ из-за обещанных Путиным детских пособийСмотреть фотографии
11:12
О митингах и вредных привычках поговорят на первом в 2020 году заседании Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
11:10
Самая пожилая жительница Волгоградской области родилась за семь лет до революцииСмотреть фотографии
10:54
«Почтовые муки»: жители центра Волгограда пожаловались на хаотичную доставку посылокСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области власти района отдали бизнесмену земли природного паркаСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде купившего биткоины на 15 млн рублей наркоторговца ждет судСмотреть фотографии
09:34
Чиновники Волгоградской области выбрали новый цвет для автомобилей бизнес-классаСмотреть фотографии
08:32
Больше нормы в 300 раз: в Волгоградской области в «незамерзайке» нашли смертельную дозу метанолаСмотреть фотографии
21:26
К бесам и семейным ссорам: Волгоградская облдума закупает вилки и ложкиСмотреть фотографии
19:45
В Волгограде мошенник заработал миллион рублей за «помощь» в поступлении в академию МВДСмотреть фотографии
18:22
В квартире сироты из Волгограда, за которую вступился глава СКР Бастрыкин, появились газ и горячая вода Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгограде концессионера заставили убрать свалки в ЦПКиОСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области снова увеличился долг по зарплатеСмотреть фотографии
16:27
В торговых центрах Волгограда закроют контактные зоопарки, а животных раздадутСмотреть фотографии
14:56
Шестеро в деле: история наглой кражи трубопропровода под Волгоградом обрастает новыми подробностямиСмотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области хотят запретить митинги на трамвайных путяхСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде на остановках появились песочницыСмотреть фотографии
14:06
Жителей Волгограда предупредили об ужасах нового коронавирусаСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде проблемный жилой комплекс с райским названием готовят к досрочной сдачеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
Дубам - дубец?: вслед за строительством продолжения моста через Волгу в Волго-Ахтубинской пойме придется заново сажать леса Смотреть фотографии
12:03
"Прощай, Дом молодежи": в Волгограде разрушенное наследие 90-х продали по дешевкеСмотреть фотографии
11:27
УФСБ и полиция задержали теневого владельца эконом-магазина одежды и обуви под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:01
Цифры не сходятся: статистики и судебные приставы разошлись в оценке долга по зарплате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
Малыши города Котельниково познакомились с новым детским садомСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде группа юристов-аферистов обманула более 50 пенсионеров и малоимущих Смотреть фотографииCмотреть видео
08:30
Мэр Саратова в Волгограде искал подрядчиков для ремонта дорогСмотреть фотографии
21:45
В Волгограде заживо сгорели двое мужчинСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 