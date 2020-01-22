В Волгограде мошенник заработал миллион рублей за «помощь» в поступлении в академию МВД

Расследования 22.01.2020 19:45
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22.01.2020 19:45
45-летний волгоградец получил год лишения свободы в колонии за «помощь» в поступлении в академию МВД. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в конце мая 2019 года к осужденному обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в поступлении его сына в учебное заведение. "Работая во взаимодействии с руководством вуза, оперативники собственной безопасности главка МВД получили информацию о том, что мужчина, бравируя якобы имеющимися у него возможностями, предлагал почти гарантированное поступление в престижный полицейский вуз. Но для этого ему необходим 1 миллион рублей. Были проведены оперативные мероприятия, в ходе которых все встречи абитуриента и его родителей с мошенником проходили под контролем полицейских", - пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области. Деньги он якобы передал обещать компетентным лицам в качестве взяток. Злоумышленник даже разыграл целый спектакль - 7 июня прошлого года он вместе с отцом абитуриента подъехал к учебному заведению, взял у него деньги и отправился в сторону расположенных неподалеку жилых домов, а, вернувшись через полчаса, заверил, что вопрос с поступлением решен – молодой человек зачислен в ряды слушателей академии. Его взяли с поличным.
В действительности, как установили следователи, каких-либо действий по выполнению своего обещания мужчина не предпринимал и делать этого даже не намеревался. А «заработанную» сумму потратил. К слову, на стадии следствия «преступный заработок» мужчина вернул в полном объеме.
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