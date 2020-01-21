В Волгограде заживо сгорели двое мужчин

Происшествия 21.01.2020 21:45
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21.01.2020 21:45
Сегодня в 20:47 в ОДС ЦУКС МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре в частном доме на территории СНТ «Сластена» в Кировском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по региону, по прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение по всей площади частного двухэтажного дома размером в плане 6х7 кв м . Силами 18 пожарных и 6 единиц техники пожар был локализован в 20:59, в 21:20 полностью ликвидирован. После тушения обнаружены двое погибших мужчин, личности устанавливаются.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения в быту элементарных правил пожарной безопасности.
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