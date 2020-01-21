



Сбербанк и Visa объявляют о старте совместной акции «Приятные путешествия с картой Visa», которая предусматривает начисление повышенных бонусов СПАСИБО за безналичные покупки, совершенные за рубежом.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в рамках акции при покупках по карте Visa в категориях «Кафе, рестораны, fastfood», «Шопинг (одежда, обувь, аксессуары)» и «DutyFree (магазины беспошлинной торговли в аэропортах)» на сумму, эквивалентную 7000 рублей и более единовременно, совершенных в период с 20 января по 29 февраля 2020 года, участники программы «Спасибо от Сбербанка» получают повышенные бонусы на следующих условиях:

1-я покупка — 10% бонусами СПАСИБО (но не более 700 бонусов), 5-я покупка — 20% бонусами СПАСИБО (но не более 1400 бонусов), 10-я покупка — 30% бонусами СПАСИБО (но не более 2100 бонусов). Покупки совершаются в валюте страны пребывания в розничных точках продаж: операции в зарубежных интернет-магазинах не бонусируются. Фонд акции ограничен.

Дмитрий Малых, Директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка: «Мы уверены, что данная акция придется по вкусу всем нашим клиентам, совершающим покупки по карте Visaво время зарубежных поездок. Ведь это приятно: начать новый год с новых покупок за границей, а затем продолжить шопинг в России, используя полученные бонусы СПАСИБО».

Андрей Писарев, Генеральный директор АО «ЦПЛ» (оператора программы «Спасибо от Сбербанка»): «Акция с Visa – это тот случай, когда праздники закончились, а наши подарки нет. Теперь после заграничной поездки не придется сетовать на траты, а можно будет порадоваться полученным за них бонусам СПАСИБО, продлевая таким образом удовольствие от путешествия».





ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Дисклеймер:

Предложение действительно для Участников Программы «Спасибо от Сбербанка» (Программа) – Держателей Карт платежной системы VISA® (подробнее о картах: https://www.sberbank.ru) в рамках Акции «Приятные путешествия с картой VISA_01.2020» (далее – Акция) Организатора – Уполномоченной компании. Акция действует с 20.01.20г. по 15.03.20г. включительно или до исчерпания Фонда Акции. Для того, чтобы претендовать на получение поощрения Участнику необходимо в период с 20.01.20 по 29.02.20г. включительно совершить Действительные операции по оплате Товаров с использованием Карты на сумму от 7000 (Семи тысяч) рублей единовременно, в розничных ТСП следующих категорий на выбор Участника: «Кафе и рестораны», «Одежда и обувь» и «DutyFree», расположенных на территории иностранных государств. Количество поощрений ограничено. Подробнее об Организаторе, условиях участия в Акции, правилах ее проведения, количестве поощрений, сроках, месте и порядке их получения, ограничениях: spasibosberbank.ru. Организатор Программы (действует с 12.11.11г. и не ограничена сроком) — ПАО Сбербанк Термины с заглавной буквы употребляются в значении, определенном в Правилах Программы.



