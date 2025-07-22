Экономика

«Сады Придонья» перезагрузили детскую линейку соков для поколения Alpha

Экономика 22.07.2025 15:07 Реклама
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22.07.2025 15:07 Реклама


Компания «Сады Придонья» обновила дизайн упаковки для детских соков в формате 0,2 л, выпускаемых под одноименным брендом. 
Чтобы привлечь внимание детей, выросших в эпоху повсеместного распространения различных цифровых устройств, к своей продукции, компания «Сады Придонья» провела большое исследование интересов так называемого Generation Alpha (демографическая группа, родившаяся примерно с 2010 по 2025 год). По словам руководителя управления продуктового маркетинга Елены Шмаковой, прежде чем приступать к каким-то внешним изменениям, необходимо было понять что важно для юных потребителей, каким они видят мир. 
— И оказалось, что недостаточно сменить картинку, — говорит Елена Шмакова. — Подрастающее поколение благодаря интернету и социальным сетям, имеют широкий кругозор и легко общаются с людьми из разных стран и культур, обладают глобальным мышлением. Естественно, что дети привыкли к персонализированному контенту и рекламе, которые учитывают их интересы и предпочтения. Они уже сейчас оказывают значительное влияние на потребительские решения своих родителей и активно формируют новые тренды.

Над разработкой нового визуального решения работала команда брендингового агентства DDVB. Обновленный дизайн стал современным, динамичным и вовлекающим, говоря с юными потребителями на их языке и превращая упаковку в интерактивный инструмент для познания мира.
— На этапе аналитики нас удивил один из инсайтов: обучающие лайфхаки оказались вторым по популярности контентом, — поделился Виктор Китаев, креативный директор DDVB по направлению FMCG. — Этот вывод лег в основу гипотезы, определившей направление ребрендинга.  
Новая упаковка отличается облегченным визуальным стилем, повышенной контрастностью и отсутствием избыточных элементов. На ней появились интересные вопросы о фруктах и овощах, а также QR-код, ведущий на страницу с ответами. Использование искусственного интеллекта позволило создать максимально реалистичные и яркие изображения детей.
Фото: Сады Придонья
Реклама. https://pridonie.ru. ИНН 3403014273

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