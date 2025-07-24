Общество

Андрей Бочаров выразил соболезнования родственникам погибших в крушении самолёта Ан-24

Общество 24.07.2025 20:39
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24.07.2025 20:39


24 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил соболезнования в адрес администрации Амурской области со словами поддержки родственников погибших в авиакатастрофе самолёта Ан-24.

Отметим, пассажирский Ан-24 накануне выполнял рейс по маршруту «Хабаровск — Благовещенск — Тында», однако неожиданно пропал с радаров. Впоследствии спасатели нашли место катастрофы в 15 километрах от Тынды. Никому из 48 находившихся на борту человек спастись не удалось.

Фото из архива администрации Волгоградской области

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