Экономика

Волгоградцам рассказали, как оформить ИНН в удобном онлайн-формате

Экономика 21.07.2025 12:58
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21.07.2025 12:58


Пользователи интернет-сервиса ФНС России в личном кабинете для физических лиц могут получить электронное свидетельство о постановке на учет физического лица (ИНН) в любое удобное время, не посещая налоговые органы и отделения МФЦ. Об этом напомнили в управлении ФНС России по Волгоградской области. 

– Для этого в разделе «Получить свидетельство ИНН» на главной странице сервиса или мобильного приложения «Налоги ФЛ» необходимо сформировать заявление на получение ИНН, подписать его усиленной неквалифицированной электронной подписью и направить в инспекцию через личный кабинет. Получить сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи налогоплательщики могут непосредственно в личном кабинете. В дальнейшем свидетельство отражается во вкладке «Профиль – Свидетельство ИНН». Скачать его можно неограниченное число раз, – рассказали специалисты УФНС волгоградцам. 

Также получить электронное свидетельство ИНН можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Пользователям портала необходимо в разделе «Прочее – Получение ИНН» сформировать заявление на получение ИНН и направить его в налоговый орган. Заявление подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно создать в мобильном приложении «Госключ». Свидетельство ИНН будет размещено в виде PDF-документа в личном кабинете пользователя портала.

– Электронное свидетельство ИНН, сформированное через личный кабинет или портал Госуслуг, имеет такую же юридическую силу, как и бумажная копия, подписанная должностным лицом налогового органа и заверенная печатью, – обращают внимание специалисты. – Кроме того, узнать информацию о своем ИНН можно с помощью сервиса «Сведения об ИНН физического лица». Для этого необходимо заполнить форму запроса, указав фамилию, имя, отчество заявителя, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность.

Также данный сервис позволяет получить электронную выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа. Она равнозначна выписке на бумажном носителе и может быть представлена в государственный орган или организацию в качестве подтверждения присвоенного ИНН.

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