Общество

Круизные теплоходы изменили маршруты до Волгограда из-за ЧП на шлюзах

Общество 24.07.2025 16:36
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24.07.2025 16:36


Маршруты круизных теплоходов пришлось изменить из-за происшествия на Городецком гидроузле в Нижегородской области, где во время проведения строительных работ произошел крен бетонной перемычки, соединяющей камеры шлюзов.  Из-за случившегося пришлось приостановить проход плавсредств по гидроузлу, где скопилось около 60 грузовых судов. 

В итоге было в срочном порядке скорректировано движение некоторых круизных теплоходов. По данным оператора речных круизов «ВодоходЪ», изменения маршрута коснутся, в частности, теплохода  «Мстислав Ростропович», который отправился в плавание  23 июля со стоянки Нижний Новгород. В пути он должен был сделать остановки в портах Свияжска – Тольятти – Саратова – Волгограда – Астрахани – Никольского– Волгограда– Саратова – Самары – Тетюшей – Болгар – Казани и вернуться в Нижний Новгород. Из-за ЧП маршрут меняется на северное направление. Туристы увидят  Городец – Ярославль – Горицы – Кижи – Свирьстрой – Санкт-Петербург – Валаам – Мандроги – Вытегра – Череповец – Ярославль – Кострома – Плес – Чкаловск – Городец.

Также скорректировано движение теплохода  «Виссарион Белинский». С 23 июля стоянки Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой – Вытегра – Горицы – Кострома – Галанино – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань – Сарапул – Пермь изменятся. Теперь туристов ждет маршрут Нижний Новгород – Свияжск – Тольятти – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара – Тетюши – Болгар – Казань – Нижнекамск – Сарапул – Пермь.

В Минтрансе РФ, между тем, заверили, что восстановительные работы на Городецком гидроузле должны завершиться 26 июля. При этом пассажирам некоторых круизных теплоходов все-таки придется сойти на берег раньше времени. Компании-операторы обещали доставить путешественников домой другими видами транспорта. 

Фото V102.RU (архив)

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