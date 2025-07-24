Экономика

Цены на овощи упали в Волгоградской области

Экономика 24.07.2025 09:03
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24.07.2025 09:03


В Волгоградской области продолжилось снижение цен на овощи.  По информации Волгоградстата, заметнее всего подешевела свекла. За неделю снижение составило почти 20% - до 50,22 рубля за кг. На 9% стала стоить меньше морковь (63,65 рубля). Ненамного снизилась стоимость и других овощей – картофеля, капусты, лука, огурцов и помидоров. 

А вот свинина в регионе подорожала до 378 рубля за килограмм. Рост за неделю составил 2%. Такое же произошло и с мороженной рыбой – цена на нее изменилась на 1,24% (244 рубля). Пшено также стало стоить дороже на 1,61% (43,69 рубля). 

Зато пшеничная мука после подорожания, произошедшего на предыдущей неделе, подешевела почти на 2% (40,86 рубля). Соответственно, немного снизилась и цена на хлебобулочные изделия. На 1,5% отмечено снижение стоимости и подсолнечного масла (129 рубля). Продолжают дешеветь и яйца - средняя стоимость десятка снизилась уже ниже 70 рублей (минус 2%). 


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