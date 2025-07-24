Пена, диджеи и море улыбок: суперпляж открылся напротив Волгограда









В Краснослободске под диджейский сет с освежающими коктейлями и с морем пены прошло яркое открытие нового пляжа. Всего в 20 минутах езды от центра Волгограда жители города и области теперь могут комфортно и безопасно провести свой отдых на территории современного комплекса «Река & Песок».





Уникальное место эко-отдыха открылось в минувшие выходные. Пляж, расположенный на береговой линии протяженностью 242 метра, обладает всем необходимым для комфортного отдыха. Здесь и удобные лежаки с зонтиками, и большая детская площадка, и волейбольная площадка, питьевые фонтанчики, просторные кабины для переодевания, удобные душевые и туалеты, чистый песок и безопасный берег с прозрачной водой. Кроме того, пляж оборудован причалом для маломерных судов.





Подчеркнем, что «Река & Песок» – это единственный на всю Волгоградскую область пляж, который прошел оценку на соответствие категории «ПЕРВАЯ» согласно «Правилам классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей». На пляж получено санитарно-эпидемиологическое заключение о его безопасности, проведены лабораторные исследования проб воды в зоне купания и песка.

В выходные все те, кто пришел на открытие новой территории отдыха, отлично провели время под зажигательную музыку в исполнении диджея. Красочные, вкусные коктейли и яркая пенная вечеринка – все это создавало неповторимую «курортную» атмосферу на берегу Волги.





Организаторы создали максимальную безопасность для всех отдыхающих. Новая территория эко-отдыха обеспечена всеми средствами для быстрого реагирования в случае любой непредвиденной ситуации. За безопасностью гостей следит квалифицированная бригада спасателей и скорая помощь. К слову, о детях: здесь для них оборудована отдельная безопасная купальная зона.





Специалисты аварийно-спасательной службы провели лабораторные исследования проб воды в зоне купания и песка. Также организаторами пляжа получено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» о соответствии зоны отдыха государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Территория отдыха «Река & Песок» влюбляет в себя живописным расположением. Комплекс размещен на 44 гектарах уникальной рекреационной зоны природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». На территории комплекса возведены 155 стильных домиков с видом на лес и природное озеро. Дома оборудованы всем необходимым – душевой, туалетом, сплит-системой, кухонным гарнитуром. В домиках есть фен, холодильник, микроволновая печь, чайник, Wi-Fi и телевизор.





Из окон домов в стиле Барнхаус и А-фрейм открываются виды на лес. Территория вокруг располагает 15 удобными мангальными зонами и беседками.

Изюминкой новой территории отдыха «Река & Песок» напротив Волгограда уже стали местные «Мальдивы» – домики на сваях с панорамными окнами. Ценители здорового и активного отдыха в «Река & Песок» могут арендовать велосипед или сибирский банный чан, сделанный из натуральных и экологичных материалов – дерева и нержавеющей стали. Горячая вода после долгой прогулки по территории природного парка поможет расслабить мышцы и снять усталость.





А если вы не представляете своего путешествия без питомцев, смело берите их с собой – в «Река & Песок» им бесплатно предоставят пеленку и миску на время отдыха.

Добавим, что в «Река & Песок» можно приятно провести целый день и без аренды домика. Здесь рады всем гостям – комфортная инфраструктура доступна с утра и до вечера.

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