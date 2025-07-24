МБУ «Северное» реанимирует убитую дорогу в Дзержинском районе

Бригады МБУ «Северное» проводят ремонт одной из самых убитых дорог в Дзержинском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении, дорога на улице Днестровская уже давно находилась в неудовлетворительном состоянии и создавала угрозу для безопасности участников движения.

В течение многих лет активно эксплуатируемая транспортная артерия даже потеряла изначальные очертания — выяснилось, например, что местами она сузилась до 3 метров. Дорожникам придется вернуть улице былые «формы» и восстановить ее ширину до 6-10 метров.

В настоящее время на участке дорожной сети Волгограда уже установлен бордюрный камень, стартуют работы по укладке щебеночного основания для будущего асфальтового слоя, обустройству ливневых колодцев.

Кроме того, на улице Днестровская планируется выделить парковочные карманы для удобства местных жителей и расположенной поблизости военной части.

Участок улицы протяженностью в 1,2 километра и площадью в 9 тысяч квадратных метров будет приведена в надлежащий вид уже в нынешнем летнем сезоне. Капитальный ремонт дороги стал возможен благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который предусматривает обустройство жилищных, транспортных, социальных и коммунальных объектов в регионах страны.