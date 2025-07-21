В УФАС раскрыли темпы подорожания бензина в Волгограде





В Волгоградском УФАС отчитались об итогах контроля за ценами на автомобильное топливо за первые шесть месяцев 2025 года. Под пристальным вниманием антимонопольщиков оказалось ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», так как в его деятельности усматривались признаки доминирования, в связи с чем на данный хозяйствующий субъект распространяются запреты, предусмотренные статьёй 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Однако нарушений в ценообразовании монополиста не было выявлено.

Так, розничная цена ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» за период с 1 января по 1 июля 2025 года на автомобильные бензины АИ-92 повысилась на 2,55%, на АИ-95 - на 2,36%, на дизельное топливо - на 1,1%, что не превышает темпов инфляции



По итогам ежедневных мониторингов мелкооптовых и розничных цен на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо установлено повышение розничных цен на автомобильные бензины АИ-92 в среднем на 3,60%, на автомобильные бензины АИ-95 - в среднем на 3,52%, на ДТ - в среднем на 1,44%.

При этом мониторинг цен на премиальные виды топлива (АИ-98, АИ-100) УФАС не осуществлял.





