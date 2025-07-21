Экономика

В УФАС раскрыли темпы подорожания бензина в Волгограде

Экономика 21.07.2025 20:08
0
21.07.2025 20:08


В Волгоградском УФАС отчитались об итогах контроля за ценами на автомобильное топливо за первые шесть месяцев 2025 года.  Под пристальным  вниманием антимонопольщиков оказалось  ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», так как в его деятельности усматривались признаки доминирования, в связи с чем на данный хозяйствующий субъект распространяются запреты, предусмотренные статьёй 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Однако нарушений в ценообразовании монополиста не было выявлено.

Так, розничная цена ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» за период с 1 января по 1 июля 2025 года  на автомобильные бензины АИ-92 повысилась на 2,55%, на АИ-95 - на 2,36%, на дизельное топливо -   на 1,1%, что не превышает темпов инфляции

По итогам ежедневных мониторингов мелкооптовых и розничных цен на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо установлено повышение розничных цен на автомобильные бензины АИ-92 в среднем на 3,60%, на автомобильные бензины АИ-95 - в среднем на 3,52%, на ДТ -  в среднем на 1,44%.
При этом мониторинг цен на премиальные виды топлива (АИ-98, АИ-100) УФАС не осуществлял.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
21.07.2025 21:33
Экономика 21.07.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.07.2025 17:21 Реклама
Экономика 21.07.2025 17:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2025 12:59
Экономика 21.07.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.07.2025 12:58
Экономика 21.07.2025 12:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2025 12:07
Экономика 21.07.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.07.2025 06:57
Экономика 18.07.2025 06:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.07.2025 15:26
Экономика 14.07.2025 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2025 17:29
Экономика 11.07.2025 17:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2025 15:17 Реклама
Экономика 11.07.2025 15:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2025 13:08
Экономика 10.07.2025 13:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2025 12:52
Экономика 10.07.2025 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2025 08:46
Экономика 10.07.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.07.2025 16:00
Экономика 08.07.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.07.2025 14:52
Экономика 08.07.2025 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2025 10:54
Экономика 08.07.2025 10:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:56
Грозы охладят воздух в Волгоградской области до +24Смотреть фотографии
21:33
РИА Рейтинг: в Волгоградской области в 2 раза упала выдача ипотекиСмотреть фотографии
21:14
В РЖД пообещали наладить движение задержанных поездов 22 июляСмотреть фотографии
20:45
Под Волгоградом утонул 35-летний строительСмотреть фотографии
20:27
Почти 6% опрошенных волгоградских семей не хотят пользоваться интернетомСмотреть фотографии
20:08
В УФАС раскрыли темпы подорожания бензина в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:54
В Госдуме рассмотрят возможность второго бесплатного образования для бойцов СВОСмотреть фотографии
19:29
Четыре московских авиарейса отменены в Волгограде 22 июляСмотреть фотографии
19:03
Улица генерал-лейтенанта Воронина появилась на карте ВолгоградаСмотреть фотографии
18:29
Генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов: «Никаких революций. Только эволюция»Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде 11-летнему школьнику во время прогулки выстрелили в спинуСмотреть фотографии
17:21
«Красный октябрь» отметил День металлурга музыкальным фестивалем и чествованием заводчанСмотреть фотографии
17:07
«Домофонщики» оставили волжанку без квартирыСмотреть фотографии
16:54
Осужденный за фейки об СВО юрист Нурушев не смог выбраться на свободуСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде трое рабочих из локомотивной станции вынесли деталей на миллион рублейСмотреть фотографии
15:32
Стартовала продажа билетов на первый домашний матч «Ротора» в сезонеСмотреть фотографии
15:27
16-летний волгоградец вынес из чужой квартиры золота на 2 млнСмотреть фотографии
15:09
Новый сезон фотоохоты на эко-преступников стартовал в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:56
Подполковник из Волгоградской области пошел на повышение в СаратовеСмотреть фотографии
14:28
«Были паника, давка и плач»: волгоградец дважды не смог улететь из Москвы из-за отмены рейсовСмотреть фотографии
13:43
Группа DABRO и диджей-сеты: в Волгограде с размахом отметили День металлургаСмотреть фотографии
12:59
Аналитики: россияне стали чаще страховать себя от клещей и мошенниковСмотреть фотографии
12:58
Волгоградцам рассказали, как оформить ИНН в удобном онлайн-форматеСмотреть фотографии
12:47
Хлеб и «макарошки» подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом на месте ДТП с большегрузами столкнулись еще два автоСмотреть фотографии
12:13
Нападающий Никита Никифоров перешел в «Ротор»Смотреть фотографии
12:09
Их было девять: МЧС опубликовало подробности спасения волгоградских туристов в Белом мореСмотреть фотографии
12:07
Минтруд: МРОТ в России может вырасти до 27 093 рублейСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области подорожали две марки бензинаСмотреть фотографии
10:59
Включить все фонтаны в регионе поручил Андрей Бочаров из-за жарыСмотреть фотографии
 