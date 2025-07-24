Происшествия

«Словно смерч прошёл, а мы в воронку попали»: в Волжском ураган оставил без крыш жителей посёлка

Происшествия 24.07.2025 18:13
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24.07.2025 18:13



В городе Волжском Волгоградской области ураган повредил кровли жилых домов в поселке Краснооктябрьский. Как сообщила V102.RU местная жительница Алла Ахтименчук, стихия бушевала с такой силой, что от крыши её дома почти ничего не осталось.

- Такое впечатление было, что смерч прошёл, а мы в воронку попали. Металлические опоры падали. Летали доски вместе с железом. Это было страшно, - поделилась пережитым местная жительница, чей дом находится на улице Революции.

Ураган с ливнем и градом обрушился на поселок Краснооктябрьский в Волжском 23 июля примерно около 19.00. Алла говорит, что слышала сильный треск и видела в окно, как летают доски.


- Я хотела выйти на улицу, чтобы посмотреть, что происходит, но не смогла открыть дверь. Ветер был такой силы, что не давал мне этого сделать. Тогда я пошла на кухню и увидела огромный пузырь, который был почти до пола. Так провис натяжной потолок от воды, но не порвался. Когда все закончилось, я вышла на улицу и увидела, что нашей крыши больше нет, - вспоминает женщина о пережитом ужасе. 

В поселке в большей или меньшей степени пострадали крыши несколько домовладений. Утром Алле на помощь с Астрахани в Волжский примчались её сыновья. Они помогают откачать воду. Что делать с крышей, которую ураган буквально вырвал с балками и досками, семья не знает.


- Не знаю, что нам делать. Как дальше жить? Как всё это устранять? А если снова дождь пойдет? - задается вопросами женщина и плачет в трубку. - Я звонила в МЧС, но мне сказали, что они этим не занимаются. Набираю администрацию, но пока туда дозвониться не получилось. 

В администрации города Волжского информагентству сообщили, что специалисты занимаются оценкой последствий урагана.


- В настоящее время в посёлке работают представители администрации. Идёт сбор предварительной информации о масштабах разрушений. К нам уже поступила информация о поваленных рекламных щитах и пострадавших остановках. Уточняется ситуация и в жилом фонде, - пояснили в администрации.

По словам чиновников, граждане, чьё жильё пострадало от разгула стихии, могут сообщить о необходимости комиссионного обследования повреждений на официальных страницах администрации в социальных сетях или по указанным там телефонам. Также в мэрии посоветовали по вопросам компенсации обращаться в органы соцзащиты. 

Порядком предоставления государственной социальной помощи и отдельных видов дополнительных мер социальной помощи, утвержденных приказом Комитета социальной защиты населения Волгоградской области, гражданам, постоянно проживающим на территории Волгоградской области, предусмотрено единовременное социальное пособие гражданам, утратившим жизненно необходимое имущество в результате стихийных бедствий, разрушения жилища по причине природного или техногенного характера. Подробную консультацию можно получить по тел. 8 (8443) 55-56-14, - информирует в свою очередь соцзащита Волжского.

В областном комитете соцзащиты населения уточнили, что на территории региона для граждан, пострадавших в результате стихийного бедствия, пожара или других ЧС предусмотрено оказание дополнительных мер социальной помощи в виде единовременного социального пособия в сумме до 63 621 руб. В случаях стихийного бедствия такое пособие предоставляется при условии обращения заявителя за ним в центр соцзащиты населения по месту жительства не позднее шести месяцев после происшествия. Список документов, которые нужно предоставить, можно уточнить в центрах соцзащиты.

Размер пособия в каждом конкретном случае определит специальная комиссия. Решение принимается на основании представленных гражданином документов и акта обследования материально-бытовых условий проживания гражданина. 

Фото и видео жителей поселка Краснооктябрьский

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