В Карелии продолжается спасательная операция по поиску волгоградских туристов, сплавлявшихся на байдарках по маршруту от гряды островов Кузова к Соловкам Архангельской области. Поиск производится силами МЧС России и правоохранительных органов, однако родственники экстремалов также обратились к местным жителям с просьбой откликнуться на их беду.

- Уважаемые жители Кеми и Беломорска! Мы, родственники пропавших мужчины и женщины, вновь обращаемся к вам с мольбой и надеждой. Мы не теряем веры в то, что с вашей помощью мы сможем найти наших близких. Мы понимаем, что жизнь каждого из вас полна забот и тревог, но мы верим в силу человеческой доброты и отзывчивости. Пожалуйста, помогите нам вернуть наших близких домой. Нашедшему наших родных гарантируем вознаграждение в размере 50 000 рублей. Заранее благодарим вас за вашу помощь, поддержку и неравнодушие, - разместили объявление родственники туристов на странице добровольного поисково-спасательного отряда «Длинный Берег» в социальной сети «ВКонтакте».

Несколько часов назад волонтёрам улыбнулась удача. Поиски дали результаты. Обследуя берег, им удалось найти личные вещи, которые предположительно принадлежат 32-летней Валерии Пужняк. Однако у активистов не хватает людей, чтобы досконально обследовать берег.

- Сегодня утром ребятами были обнаружены вещи Леры. Просим добровольцев присоединиться к прочесу береговой линии. Беломорск-Кемь, на воду выходить не надо. Необходимо только пройти береговую линию, - сообщили в ДПСО «Длинный Берег».

Напомним, группа туристов из Волгограда из девяти человек несколько дней назад отправилась в путешествие на байдарках. Однако в это самое время на Белое море обрушился шторм. Молодые люди приняли решение вернуться на предыдущую стоянку, однако стихия вмешалась в эти планы. В результате лишь двоим путешественникам удалось самостоятельно добраться до людей, ещё четверых раскидало по разным островам архипелага, но впоследствии их нашли сотрудники МЧС. Однако трое человек пропали без вести: 38-летний Виктор Зузанов, 32-летняя Валерия Пужняк и 24-летний Владимир Бондарев.

Отметим, ранее 24 июля в СК России сообщили, что, по данным ведомства, спасателям удалось найти тело одного из пропавших мужчин.

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