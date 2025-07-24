Общество

Родственники пропавших в Карелии волгоградцев объявили награду для волонтёров

Общество 24.07.2025 19:31
0
24.07.2025 19:31


В Карелии продолжается спасательная операция по поиску волгоградских туристов, сплавлявшихся на байдарках по маршруту от гряды островов Кузова к Соловкам Архангельской области. Поиск производится силами МЧС России и правоохранительных органов, однако родственники экстремалов также обратились к местным жителям с просьбой откликнуться на их беду.

- Уважаемые жители Кеми и Беломорска! Мы, родственники пропавших мужчины и женщины, вновь обращаемся к вам с мольбой и надеждой. Мы не теряем веры в то, что с вашей помощью мы сможем найти наших близких. Мы понимаем, что жизнь каждого из вас полна забот и тревог, но мы верим в силу человеческой доброты и отзывчивости. Пожалуйста, помогите нам вернуть наших близких домой. Нашедшему наших родных гарантируем вознаграждение в размере 50 000 рублей. Заранее благодарим вас за вашу помощь, поддержку и неравнодушие, - разместили объявление родственники туристов на странице добровольного поисково-спасательного отряда «Длинный Берег» в социальной сети «ВКонтакте».

Несколько часов назад волонтёрам улыбнулась удача. Поиски дали результаты. Обследуя берег, им удалось найти личные вещи, которые предположительно принадлежат 32-летней Валерии Пужняк. Однако у активистов не хватает людей, чтобы досконально обследовать берег.

- Сегодня утром ребятами были обнаружены вещи Леры. Просим добровольцев присоединиться к прочесу береговой линии. Беломорск-Кемь, на воду выходить не надо. Необходимо только пройти береговую линию, - сообщили в ДПСО «Длинный Берег».

Напомним, группа туристов из Волгограда из девяти человек несколько дней назад отправилась в путешествие на байдарках. Однако в это самое время на Белое море обрушился шторм. Молодые люди приняли решение вернуться на предыдущую стоянку, однако стихия вмешалась в эти планы. В результате лишь двоим путешественникам удалось самостоятельно добраться до людей, ещё четверых раскидало по разным островам архипелага, но впоследствии их нашли сотрудники МЧС. Однако трое человек пропали без вести: 38-летний Виктор Зузанов, 32-летняя Валерия Пужняк и 24-летний Владимир Бондарев.

Отметим, ранее 24 июля в СК России сообщили, что, по данным ведомства, спасателям удалось найти тело одного из пропавших мужчин.

Фото ChilloutRiver VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.07.2025 20:39
Общество 24.07.2025 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 17:04 Реклама
Общество 24.07.2025 17:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.07.2025 16:36
Общество 24.07.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 16:01
Общество 24.07.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 15:26
Общество 24.07.2025 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 13:30
Общество 24.07.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 13:28
Общество 24.07.2025 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.07.2025 12:39
Общество 24.07.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 12:05
Общество 24.07.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 11:28
Общество 24.07.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 09:55
Общество 24.07.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 09:49
Общество 24.07.2025 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 09:28
Общество 24.07.2025 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 09:04
Общество 24.07.2025 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 08:16
Общество 24.07.2025 08:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:39
Андрей Бочаров выразил соболезнования родственникам погибших в крушении самолёта Ан-24Смотреть фотографии
20:17
Власти Волгограда посоветовали пассажирам не терпеть холод в общественном транспортеСмотреть фотографии
19:31
Родственники пропавших в Карелии волгоградцев объявили награду для волонтёровСмотреть фотографии
18:49
Новый закон снизит количество свалок стройотходов: комментарий Ирины СоловьевойСмотреть фотографии
18:21
В Волгограде у должницы из района арестовали BMW X6Смотреть фотографии
18:13
«Словно смерч прошёл, а мы в воронку попали»: в Волжском ураган оставил без крыш жителей посёлкаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
Были и другие нападения: избивших волжанина в «Магните» молодчиков оставили в СИЗОСмотреть фотографии
17:04
Пена, диджеи и море улыбок: суперпляж открылся напротив ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Метнул бутылку с горючим и угрожал оружием: в Волгограде полиция обезвредила неадекватаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
Круизные теплоходы изменили маршруты до Волгограда из-за ЧП на шлюзахСмотреть фотографии
16:01
Глава Запорожья наградил генерала Попова за отражение украинского «контрнаступа»Смотреть фотографии
15:54
Путин освободил участников СВО от госпошлин по судебным деламСмотреть фотографии
15:26
МБУ «Северное» реанимирует убитую дорогу в Дзержинском районеСмотреть фотографии
14:34
Суд Волгограда отправил в СИЗО администратора «Острова Свободы» СеренкоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:12
В Камышине недовольный клиент забросал сауну коктейлями МолотоваСмотреть фотографии
13:34
В суд Волгограда доставили задержанного СК за вымогательство Михаила СеренкоСмотреть фотографии
13:30
Депутаты Волгоградской облдумы утвердили новые штрафы до 300 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:28
Налоговики примут волгоградцев 7 и 8 августа в МФЦ и ТРЦСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде камеры засняли столкновение иномарок у остановки «Бульвар Энгельса»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Так гуманнее? Волгоградская облдума приняла новый закон о бездомных собакахСмотреть фотографии
12:41
Билайн обеспечивает доставку 80% корпоративных SIM-карт в течение сутокСмотреть фотографии
12:39
«Разбираем завалы»: в Волжском к сентябрю восстановят пострадавшую от урагана школу № 15Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
В Волгограде скончался экс-директор «Красного октября» Валерий ЯвецкийСмотреть фотографии
11:30
В России планируют зафиксировать цены на значимые товарыСмотреть фотографии
11:28
«У него остановилось сердце»: в Волгограде умер пострадавший в ДТП с бензовозом пассажир таксиСмотреть фотографии
10:42
Под Волгоградом после массового ДТП с фурой госпитализированы двое детейСмотреть фотографии
10:40
Погибшим в Карелии туристом оказался 24-летний волгоградец Владимир БондаревСмотреть фотографии
10:16
На юге Волгограда водитель и пассажир такси пострадали в ДТП с бензовозомСмотреть фотографии
09:55
Андрей Бочаров созвал оперштаб из-за разгула стихии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:49
В пострадавшие от урагана районы Волгоградской области возвращают светСмотреть фотографии
 