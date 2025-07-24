В Волгограде жильцов МКД и змею спасли друг от друга





23 июля в Дзержинском районе Волгограда жильцы одной из новостроек заметили в подъезде необычную гостью. В тамбур спряталась от бушующего накануне урагана «шахматная гадюка». Вызволять животное пришлось спасателям.





- Инцидент произошёл вчера, но завершился благополучно: змею поймали, аккуратно выдворили из жилья и отпустили на волю. Несмотря на внушительные размеры и пугающую внешность, пресмыкающееся не пострадало и теперь вернулось в свою естественную среду, - сообщают журналисты МТВ.ОНЛАЙН.

Отметим, по информации МУ «Служба спасения Волгограда», змея не спешила возвращаться в естественную среду обитания и всячески пыталась улизнуть от специалистов. Поймать её удалось лишь с помощью специального оборудования.

Фото и видео: МУ «Служба спасения Волгограда»