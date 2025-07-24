Общество

«У него остановилось сердце»: в Волгограде умер пострадавший в ДТП с бензовозом пассажир такси

Общество 24.07.2025 11:28
0
24.07.2025 11:28


В больнице Волгограда скончался 36-летний пассажир такси после столкновения с бензовозом в Красноармейском районе, сообщили V102.RU сегодня, 24 июля, в комитете здравоохранения региона.

- Мужчина 36 лет несмотря на усилия медиков скончался, - сообщили в облздраве. 

Второй пострадавший - 49-летний водитель такси - направлен на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло 23 июля в 16-10 час. напротив дома № 1 «в» по ул. Джека Лондона. В результате столкновения автомобилей Dongfeng и  Renault Logan пострадали водитель и пассажир автомобиля Renault . В соцсетях знакомые одного из пострадавших разметили пост с просьбой откликнуться очевидцев ДТП.

- В результате ДТП пострадал наш друг Бондарь Денис Александрович (1988 г. р.), который сейчас находится в реанимации, - написали знакомые мужчины.

В беседе с V102.RU они пояснили, что Денис находился в автомобиле Renault  в качестве пассажира и в результате столкновения получил тяжелые травмы.

- Сломалось переднее сиденье и он ударился о панель головой. Даже подушка безопасности не спасла. Его еле откачали на месте происшествия, - сообщила его знакомая, которая представилась Татьяной.

По словам женщины, Денис дружил с ее мужем. В роковой день он вызвал такси, чтобы доехать на дачу.

- Мы ищем очевидцев, так как до сих пор непонятно, что там произошло. По одной версии, у грузовика отказали тормоза. По другой, что водитель такси плохо знал эту местность, сильно разогнался и врезался в бензовоз. Насколько нам известно, у водителя такси сломана рука, он живой. А Дениса не стало. У него сегодня остановилось сердце, - рассказала знакомая погибшего.

В настоящее время знакомые Дениса собирают деньги для его мамы, чтобы помочь ей с похоронами единственного сына. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.07.2025 16:01
Общество 24.07.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 15:26
Общество 24.07.2025 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 13:30
Общество 24.07.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 13:28
Общество 24.07.2025 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.07.2025 12:59
Общество 24.07.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 12:39
Общество 24.07.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 12:05
Общество 24.07.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 09:55
Общество 24.07.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 09:49
Общество 24.07.2025 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 09:28
Общество 24.07.2025 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 09:04
Общество 24.07.2025 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 08:16
Общество 24.07.2025 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 07:53
Общество 24.07.2025 07:53
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 07:22
Общество 24.07.2025 07:22
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2025 06:52
Общество 24.07.2025 06:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:01
Глава Запорожья наградил генерала Попова за отражение украинского «контрнаступа»Смотреть фотографии
15:54
Путин освободил участников СВО от госпошлин по судебным деламСмотреть фотографии
15:26
МБУ «Северное» реанимирует убитую дорогу в Дзержинском районеСмотреть фотографии
14:34
Суд Волгограда отправил в СИЗО администратора «Острова Свободы» СеренкоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:12
В Камышине недовольный клиент забросал сауну коктейлями МолотоваСмотреть фотографии
13:34
В суд Волгограда доставили задержанного СК за вымогательство Михаила СеренкоСмотреть фотографии
13:30
Депутаты Волгоградской облдумы утвердили новые штрафы до 300 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:28
Налоговики примут волгоградцев 7 и 8 августа в МФЦ и ТРЦСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде камеры засняли столкновение иномарок у остановки «Бульвар Энгельса»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Так гуманнее? Волгоградская облдума приняла новый закон о бездомных собакахСмотреть фотографии
12:41
Билайн обеспечивает доставку 80% корпоративных SIM-карт в течение сутокСмотреть фотографии
12:39
«Разбираем завалы»: в Волжском к сентябрю восстановят пострадавшую от урагана школу № 15Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
В Волгограде скончался экс-директор «Красного октября» Валерий ЯвецкийСмотреть фотографии
11:30
В России планируют зафиксировать цены на значимые товарыСмотреть фотографии
11:28
«У него остановилось сердце»: в Волгограде умер пострадавший в ДТП с бензовозом пассажир таксиСмотреть фотографии
10:42
Под Волгоградом после массового ДТП с фурой госпитализированы двое детейСмотреть фотографии
10:40
Погибшим в Карелии туристом оказался 24-летний волгоградец Владимир БондаревСмотреть фотографии
10:16
На юге Волгограда водитель и пассажир такси пострадали в ДТП с бензовозомСмотреть фотографии
09:55
Андрей Бочаров созвал оперштаб из-за разгула стихии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:49
В пострадавшие от урагана районы Волгоградской области возвращают светСмотреть фотографии
09:28
В центре Волгограда на пр. Ленина вышли из строя светофорыСмотреть фотографии
09:04
«Хотят платную парковку»: во дворе «взорванного» дома в Волгограде снесли детскую площадкуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:03
Цены на овощи упали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:28
Волгоградские легкоатлеты завоевали три медали Матчевой встречи России и БеларусиСмотреть фотографии
08:16
В Волжском ограничат движение в День городаСмотреть фотографии
08:05
На волгоградских АЗС на 13 копеек подорожали 2 вида бензинаСмотреть фотографии
07:53
Фейерверк, группа «Винтаж» и самолет с открытками: как Волжский отметит 71-летиеСмотреть фотографии
07:22
Прокуратура: при падении крана в речпорту Волжского люди не пострадалиСмотреть фотографии
07:10
Названы наиболее пострадавшие от урагана районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:52
В Волжском после урагана восстановили подачу водыСмотреть фотографии
 