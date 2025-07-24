В больнице Волгограда скончался 36-летний пассажир такси после столкновения с бензовозом в Красноармейском районе, сообщили V102.RU сегодня, 24 июля, в комитете здравоохранения региона.

- Мужчина 36 лет несмотря на усилия медиков скончался, - сообщили в облздраве.

Второй пострадавший - 49-летний водитель такси - направлен на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло 23 июля в 16-10 час. напротив дома № 1 «в» по ул. Джека Лондона. В результате столкновения автомобилей Dongfeng и Renault Logan пострадали водитель и пассажир автомобиля Renault . В соцсетях знакомые одного из пострадавших разметили пост с просьбой откликнуться очевидцев ДТП.

- В результате ДТП пострадал наш друг Бондарь Денис Александрович (1988 г. р.), который сейчас находится в реанимации, - написали знакомые мужчины.

В беседе с V102.RU они пояснили, что Денис находился в автомобиле Renault в качестве пассажира и в результате столкновения получил тяжелые травмы.

- Сломалось переднее сиденье и он ударился о панель головой. Даже подушка безопасности не спасла. Его еле откачали на месте происшествия, - сообщила его знакомая, которая представилась Татьяной.

По словам женщины, Денис дружил с ее мужем. В роковой день он вызвал такси, чтобы доехать на дачу.

- Мы ищем очевидцев, так как до сих пор непонятно, что там произошло. По одной версии, у грузовика отказали тормоза. По другой, что водитель такси плохо знал эту местность, сильно разогнался и врезался в бензовоз. Насколько нам известно, у водителя такси сломана рука, он живой. А Дениса не стало. У него сегодня остановилось сердце, - рассказала знакомая погибшего.

В настоящее время знакомые Дениса собирают деньги для его мамы, чтобы помочь ей с похоронами единственного сына.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области