Экономика 21.07.2025 17:21 Реклама
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21.07.2025 17:21 Реклама
По итогам профессионального года на сцене награждены 56 сотрудников металлургического завода. Также для всех гостей в сквере предприятия была подготовлена насыщенная программа мероприятий.
В этом году праздник прошел в формате музыкального фестиваля «Метал`л на Красном», главными участниками стали металлурги и их семьи.
– Традиционно в профессиональный праздник мы подводим итоги работы за год. Благодаря сплоченному, высококлассному коллективу «Красный октябрь», несмотря на вызовы времени, справляется с поставленными задачами. Нам есть чем гордиться – мы продолжаем производить высококачественную сталь, осваиваем новые виды продукции, улучшаем условия труда. Не останавливаясь на достигнутом, идем только вперед, – обратился к заводчанам генеральный директор Александр Жуков.
Центральным событием праздника стала торжественная церемония чествования работников «Красного октября» с участием ветеранов производства, руководства завода, первых лиц города и региона. Ведомственные и заводские награды за вклад в развитие отрасли вручили 56 заводчанам.
Среди них – слесарь центральной лаборатории метрологии Федор Петров, который трудится на предприятии более 40 лет:
– Для меня невероятная честь получить звание «Почетный металлург». Благодарю за столь высокую оценку моей деятельности и отмечу, что это только маленькая часть большой, значимой для страны работы, которую делает наш коллектив.
В рамках празднования главный инженер Александр Голубятников наградил команду-победителя заводского турнира по мини-футболу. В этом году переходящий чемпионский кубок получила сборная листопрокатного цеха.
Весь вечер для гостей мероприятия выступали вокальные и танцевальные коллективы, а завершился концерт известными музыкальными композициями в исполнении волгоградской кавер-группы.
Праздник, который ежегодно организует «Красный октябрь» в преддверии Дня металлурга, становится масштабным событием не только для заводчан, но и для жителей города. Традиционно на мероприятии работают интерактивные площадки для детей и взрослых, разнообразные мастер-классы и фотозоны.
Фото: «Красный октябрь»
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