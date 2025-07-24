Расследования

Были и другие нападения: избивших волжанина в «Магните» молодчиков оставили в СИЗО

Расследования 24.07.2025 17:26
0
24.07.2025 17:26


Волжский городской суд в Волгоградской области оставил под стражей до 7 октября трех местных жителей, которые зверски избили одного из покупателей в магазине «Магнит». Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, что двое 17-летних Стас К. и Никита Е., а также 23-летний Матвей Пресняков 27 мая текущего года избили мужчину ногами, руками и бутылкой по голове в ответ на замечание. Молодые люди были пьяны, вели себя вызывающе и нецензурно выражались. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелейшими травмами головы. По данным СУ СКР у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и гематомы головного мозга, а также множественные переломы костей лицевого скелета.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ: п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц и ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, совершённое группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия. Подозреваемых заключили под стражу до 27 июля.

В рамках расследования уголовного дела вскрылось, что несовершеннолетний Стас К. ранее уже нападал на людей. Так, 19 февраля 2025 года в баре Волжского он ударил девушку, а 12 апреля 2025 года в том же баре на фоне совестного конфликта приставил нож к животу посетителя и угрожал убийством. 

- Следствием в отношении несовершеннолетнего Стаса К. были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, которые впоследствии соединены в одном производстве с уголовным делом по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ, - сообщили в суде.

 Постановление о продлении ареста может быть обжаловано в апелляционном порядке. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.07.2025 13:34
Расследования 24.07.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.07.2025 10:40
Расследования 24.07.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.07.2025 08:05
Расследования 24.07.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 21:21
Расследования 23.07.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 18:50
Расследования 23.07.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 15:45
Расследования 23.07.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 12:38
Расследования 23.07.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 12:02
Расследования 23.07.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 11:23
Расследования 23.07.2025 11:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2025 10:58
Расследования 23.07.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2025 16:35
Расследования 22.07.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2025 15:25
Расследования 22.07.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2025 14:18
Расследования 22.07.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2025 13:05
Расследования 22.07.2025 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2025 09:04
Расследования 22.07.2025 09:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:39
Андрей Бочаров выразил соболезнования родственникам погибших в крушении самолёта Ан-24Смотреть фотографии
20:17
Власти Волгограда посоветовали пассажирам не терпеть холод в общественном транспортеСмотреть фотографии
19:31
Родственники пропавших в Карелии волгоградцев объявили награду для волонтёровСмотреть фотографии
18:49
Новый закон снизит количество свалок стройотходов: комментарий Ирины СоловьевойСмотреть фотографии
18:21
В Волгограде у должницы из района арестовали BMW X6Смотреть фотографии
18:13
«Словно смерч прошёл, а мы в воронку попали»: в Волжском ураган оставил без крыш жителей посёлкаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
Были и другие нападения: избивших волжанина в «Магните» молодчиков оставили в СИЗОСмотреть фотографии
17:04
Пена, диджеи и море улыбок: суперпляж открылся напротив ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Метнул бутылку с горючим и угрожал оружием: в Волгограде полиция обезвредила неадекватаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
Круизные теплоходы изменили маршруты до Волгограда из-за ЧП на шлюзахСмотреть фотографии
16:01
Глава Запорожья наградил генерала Попова за отражение украинского «контрнаступа»Смотреть фотографии
15:54
Путин освободил участников СВО от госпошлин по судебным деламСмотреть фотографии
15:26
МБУ «Северное» реанимирует убитую дорогу в Дзержинском районеСмотреть фотографии
14:34
Суд Волгограда отправил в СИЗО администратора «Острова Свободы» СеренкоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:12
В Камышине недовольный клиент забросал сауну коктейлями МолотоваСмотреть фотографии
13:34
В суд Волгограда доставили задержанного СК за вымогательство Михаила СеренкоСмотреть фотографии
13:30
Депутаты Волгоградской облдумы утвердили новые штрафы до 300 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:28
Налоговики примут волгоградцев 7 и 8 августа в МФЦ и ТРЦСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде камеры засняли столкновение иномарок у остановки «Бульвар Энгельса»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Так гуманнее? Волгоградская облдума приняла новый закон о бездомных собакахСмотреть фотографии
12:41
Билайн обеспечивает доставку 80% корпоративных SIM-карт в течение сутокСмотреть фотографии
12:39
«Разбираем завалы»: в Волжском к сентябрю восстановят пострадавшую от урагана школу № 15Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
В Волгограде скончался экс-директор «Красного октября» Валерий ЯвецкийСмотреть фотографии
11:30
В России планируют зафиксировать цены на значимые товарыСмотреть фотографии
11:28
«У него остановилось сердце»: в Волгограде умер пострадавший в ДТП с бензовозом пассажир таксиСмотреть фотографии
10:42
Под Волгоградом после массового ДТП с фурой госпитализированы двое детейСмотреть фотографии
10:40
Погибшим в Карелии туристом оказался 24-летний волгоградец Владимир БондаревСмотреть фотографии
10:16
На юге Волгограда водитель и пассажир такси пострадали в ДТП с бензовозомСмотреть фотографии
09:55
Андрей Бочаров созвал оперштаб из-за разгула стихии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:49
В пострадавшие от урагана районы Волгоградской области возвращают светСмотреть фотографии
 