Были и другие нападения: избивших волжанина в «Магните» молодчиков оставили в СИЗО

Волжский городской суд в Волгоградской области оставил под стражей до 7 октября трех местных жителей, которые зверски избили одного из покупателей в магазине «Магнит». Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, что двое 17-летних Стас К. и Никита Е., а также 23-летний Матвей Пресняков 27 мая текущего года избили мужчину ногами, руками и бутылкой по голове в ответ на замечание. Молодые люди были пьяны, вели себя вызывающе и нецензурно выражались. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелейшими травмами головы. По данным СУ СКР у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и гематомы головного мозга, а также множественные переломы костей лицевого скелета.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ: п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц и ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, совершённое группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия. Подозреваемых заключили под стражу до 27 июля.

В рамках расследования уголовного дела вскрылось, что несовершеннолетний Стас К. ранее уже нападал на людей. Так, 19 февраля 2025 года в баре Волжского он ударил девушку, а 12 апреля 2025 года в том же баре на фоне совестного конфликта приставил нож к животу посетителя и угрожал убийством.

- Следствием в отношении несовершеннолетнего Стаса К. были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, которые впоследствии соединены в одном производстве с уголовным делом по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ, - сообщили в суде.

Постановление о продлении ареста может быть обжаловано в апелляционном порядке.