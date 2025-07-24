Общество

Налоговики примут волгоградцев 7 и 8 августа в МФЦ и ТРЦ

Общество 24.07.2025 13:28
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24.07.2025 13:28


В Волгограде 7 и 8 августа пройдут выездные приемы налогоплательщиков, сообщили V102.RU в УФНС России по региону.

Так, 7 августа с 14-00 до 17-00 на базе отдела по работе с заявителями Советского района г. Волгограда ГКУ ВО «МФЦ», расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Даугавская, 4, будет проведен выездной прием налогоплательщиков сотрудниками Межрайонной ИФНС России №10 по Волгоградской области.

8 августа с 10-00 до 13-00 в ТРЦ «Пирамида», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 9, выездной прием налогоплательщиков проведут специалисты ИФНС России по Центральному району г. Волгограда.

При обращении необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

- В рамках данных мероприятий посетителей проконсультируют по вопросам уплаты имущественных налогов физических лиц на основании сводного уведомления и получения льгот. Сотрудники инспекций расскажут о порядке получения налоговых вычетов и особенностях применения специальных налоговых режимов, - пояснили в управлении.

Все желающие смогут проверить наличие задолженности по налогам и получить документы на ее уплату, а также логин и пароль для доступа к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

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