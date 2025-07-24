Общество

В Волгограде скончался экс-директор «Красного октября» Валерий Явецкий

Общество 24.07.2025 12:05
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24.07.2025 12:05


В Волгограде на 71-м году жизни скончался Валерий Александрович Явецкий. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердили 24 июля на «Красном октябре». 

До прихода на предприятие Валерий Александрович более двадцати пяти лет посвятил военной авиации. На «Красном октябре» работал с 2004 года – сначала начальником управления промышленной, экологической безопасности и охраны труда, затем – техническим директором. В 2013 году был генеральным директором Златоустовского металлургического комбината.

С 2014 по 2017 годы Валерий Александрович возглавлял «Красный октябрь». Затем его трудовая деятельность была связана с вопросами экспортного контроля, реконструкции и развития предприятия. С 2019 по 2021 годы работал в качестве заместителя генерального директора «Красного октября».

– Коллеги и друзья запомнят Валерия Александровича оптимистичным человеком, ответственным руководителем, которого любили и ценили в коллективе. Заводчане, знавшие Валерия Александровича, скорбят и сохранят память о нем в своих сердцах, – говорится в официальном сообщении предприятия. 

Прощание состоится 27 июля года в 10:00 на Центральном кладбище Волгограда. 

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