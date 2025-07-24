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Билайн обеспечивает доставку 80% корпоративных SIM-карт в течение суток

Телеком 24.07.2025 12:41 Реклама
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24.07.2025 12:41 Реклама


Согласно внутренней статистике «билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний), 80% заказов в рамках услуги экспресс-доставки выполняются в течение одних суток с момента оформления заявки.  
Сервис курьерской доставки для сегмента b2b был запущен «билайн бизнес» в 2017 году и на сегодняшний день доступен для новых и действующих клиентов оператора на всей территории Российской Федерации. Доставка в течение суток осуществляется в большей части населенных пунктов, список планируется расширять и далее.
Дополнительным преимуществом для корпоративных заказчиков стала возможность полностью дистанционного оформления услуг мобильной связи, введенная в марте 2023 года.
Процесс позволяет:  
• Оформлять заявки онлайн через специализированные каналы продаж 
• Проходить дистанционную идентификацию через Госуслуги (для сотрудников клиента) 
• Подписывать документы с использованием электронной подписи  
• Получать SIM-карты с курьерской доставкой  
• Экономить до 20% на услугах связи при выборе оптимального тарифного плана  
Сергей Субботин, директор по маркетингу «билайн бизнес»:  
— Обеспечение оперативного сервиса для бизнес-клиентов является стратегическим приоритетом компании. Достигнутый показатель – 80% доставок в течение 24 часов – подтверждает эффективность нашей логистической системы. Параллельно мы развиваем цифровые каналы обслуживания, что позволяет клиентам в любом регионе страны быстро подключать услуги связи с существенной экономией времени и ресурсов. Внедрение онлайн-оформления стало логичным продолжением нашей стратегии по цифровой трансформации сервисов для корпоративного сегмента.
Ключевые преимущества сервиса:  
• Гарантированная доставка в срок  
• Полностью дистанционное подключение
• Экономия до 20% на корпоративной связи
• Электронный документооборот
• Общероссийская доступность услуг
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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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