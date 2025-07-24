Путин освободил участников СВО от госпошлин по судебным делам





В России участники специальной военной операции освобождены от уплаты госпошлин по ряду судебных дел. Владимир Путин подписал соответствующий закон 23 июля, передает ТАСС.

Напомним, при подаче заявлений в суд общей юрисдикции и мировым судьям при рассмотрении дел по установлению факта родственных отношений, признании отцовства и принятия наследства уплачивается госпошлина. Размер ее составляет 3 тысячи рублей.

Члены семьи военнослужащих сталкиваются с необходимостью одновременного установления большого количества юридически значимых фактов (таких как установление факта родственных отношений, факта признания отцовства, факта принятия наследства и места открытия наследства и других) в судебном порядке. Кроме того, для членов семей участников специальной военной операции востребованной является категория дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим

Освобождение от госпошлин теперь будет распространяться на военнослужащих органов ФСБ России, выполняющих задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения СВО, военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, а также добровольцев.