Федеральные новости

Путин освободил участников СВО от госпошлин по судебным делам

Федеральные новости 24.07.2025 15:54
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24.07.2025 15:54


В России участники специальной военной операции освобождены от уплаты госпошлин по ряду судебных дел. Владимир Путин подписал соответствующий закон 23 июля, передает ТАСС

Напомним, при подаче заявлений в суд общей юрисдикции и мировым судьям при рассмотрении дел по установлению факта родственных отношений, признании отцовства и принятия наследства уплачивается госпошлина. Размер ее составляет 3 тысячи рублей. 

Члены семьи военнослужащих сталкиваются с необходимостью одновременного установления большого количества юридически значимых фактов (таких как установление факта родственных отношений, факта признания отцовства, факта принятия наследства и места открытия наследства и других) в судебном порядке. Кроме того, для членов семей участников специальной военной операции востребованной является категория дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим

Освобождение от госпошлин теперь будет распространяться на военнослужащих органов ФСБ России, выполняющих задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения СВО, военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, а также добровольцев.  

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