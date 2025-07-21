РИА Рейтинг: в Волгоградской области в 2 раза упала выдача ипотеки





Волгоградская область оказалась в хвосте рейтинга регионов по развитию ипотеки. По данным РИА Рейтинга регион занял 73-е место из 85-и позиций в исследовании. Так, на 1 тысячу экономически активных жителей за последние 12 месяцев пришлось 10 выданных ипотечных кредитов. При этом за 5 месяцев 2025 года количество таких займов уменьшилось на 50,1%. Средняя сумма кредита составила 3,72 миллиона рублей. А доля просроченных платежей по ипотеке - 0,65%.

Как следует из данных исследования, первое место в рейтинге заняли Тува, Бурятия и Тюменская область. Например, в Туве на 1 тысячу жителей выдавалось 51,5 ипотечных кредитов. Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают Ингушетия, Дагестан, Чечня, Крым и Кабардино-Балкария. В Ингушетии из тысячи жителей ипотеку оформляли лишь три человека.

Эксперты отметили, что причиной снижения темпов кредитования стали ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и сокращение большинства льготных программ в 2024 году, а также высокая стоимость квадратного метра жилья привели к тому, что развитие российского ипотечного кредитования откатилось на несколько лет назад.

Всего в первые пять месяцев 2025 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило почти 272 тысячи против 560 тысяч за аналогичный период 2024 года, то есть на 51% меньше. По данным ЦБ РФ, в денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев 2025 года составил 1,19 триллиона рублей против 2,06 триллиона годом ранее.