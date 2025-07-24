В Камышине недовольный клиент забросал сауну коктейлями Молотова

Полицейские задержали в Волгоградской области 28-летнего местного жителя, который пытался сжечь сауну в Камышине. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, происшествие было зарегистрировано еще в апреле текущего года. Тогда с заявлением в полицию обратился индивидуальный предприниматель. Поджигателя задержали только сейчас.

- Накануне личность фигуранта установлена. Им оказался 28-летний местный житель, который сознался в содеянном. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе Главка.

Установлено, что пьяному клиенту отказали в предоставлении услуг. Недовольный этим мужчина устроил скандал, ругался и угрожал расправой. В этот же день вечером в здание неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью. В результате пострадал фасад и вывеска сауны.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области