Аналитики: россияне стали чаще страховать себя от клещей и мошенников





Россияне в 2025 году стали чаще страховать себя от мошенников и ипотечные займы. К такому выводу пришли аналитики ВТБ, которые зафиксировали рекордный рост онлайн-страхования с начала года – на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Лидером спроса, по данным экспертов, стало ипотечное страхование. Так, в частности, за первые шесть месяцев текущего года было оформлено 870 тыс. страховок в интернет- банке – прирост составил 30%.

На втором месте по популярности оказалось онлайн-страхование ОСАГО. С января по июль россияне оформили около 300 тыс. полисов – это 23% всех онлайн-продаж, а количество страховок, сообщают аналитики, увеличилось в 2 раза.

Более 50 тыс. полисов, оформленных с начала 2025 года, касаются страхования от укусов клеща. Это третье место в рейтинге и 4% от всех онлайн-полисов. Для сравнения: в 2024 году таких страховок, выданных в первом полугодии, было выдано в 2 раза меньше.

Активнее стали страховать россияне себя от мошенников. Так, за 6 месяцев было оформлено свыше 20 тыс. страховок от мошенничества, что примерно в 2 раза выше прошлогоднего результата. По мнению экспертов, это обусловлено увеличением числа мошеннических схем и ростом осведомленности клиентов о финансовых рисках.

Фото: shedevrum.ai