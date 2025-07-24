«Разбираем завалы»: в Волжском к сентябрю восстановят пострадавшую от урагана школу № 15





В Волжском Волгоградской области продолжается устранение последствий ночного разгула стихии. На территории посёлка Краснооктябрьский специалисты приступили к разбору завалов после обрушения крыши школы №15 на ул. Калинина. Разрушения от урагана очевидцы засняли на видео.







- Кадры, конечно, жутковатые, но никто не пострадал. Специалисты работают на месте с поздней ночи. Сразу после произошедшего выставили вокруг образовательного учреждения охрану. С наступлением утра приступили к разбору завалов. Уже сейчас можно точно сказать, что несущие конструкции здания не повреждены, - рассказали журналистам ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского.

По информации властей, на текущий момент главная задача – восстановить кровельное покрытие до ухудшения погодных условий.

- Сейчас идёт подготовка к началу неотложного ремонта. К работам специалисты приступят сразу после разбора завалов. Из-за срыва крыши внутри также пострадали спортзал и пищеблок. Внутренние помещения, модель и оборудование будут приведены в порядок к началу нового учебного года, - подчеркнули в мэрии.

Отметим, в 2017 году школа №15 в посёлке Краснооктябрьском Волжского была капитально отремонтирована. В частности, специалистами была обновлена кровля здания. На текущий момент гарантийные обязательства подрядчика истекли. Восстановительные работы будут производится за счёт муниципалитета.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me