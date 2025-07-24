В Волгограде у должницы из района арестовали BMW X6

Приставы арестовали у жительницы Волгоградской области дорогостоящий BMW X6. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, владелица иномарки из Дубовского района накопила миллионный долг и не выплачивала его.

- Она не оплатила 65 штрафов ГИБДД, задолженность по налогам и не исполнила обязательства по кредитным договорам, - рассказали в ведомстве.

Банковские счета женщины были пустыми. Свою иномарку должница тщательно скрывала, но приставам удалось установить, где она паркует свой BMW X6. Машину нашли в Волгограде. Во время ареста машины погасить свой долг женщина не смогла. Кроссовер отправили на ответственное хранение. Если она не оплатит задолженность, то иномарку оценят и продадут на торгах.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области