Депутаты Волгоградской облдумы утвердили новые штрафы до 300 тыс. рублей





Сегодня, 24 июля, депутаты Волгоградской облдумы без дискуссий приняли поправки в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности, а также в закон об обращении с отходами строительства и сноса, касающиеся изменения и установления размеров штрафов. Как подчеркнули в думе, новые меры направлены на обеспечение прав и законных интересов граждан, защиту окружающей среды, сохранение объектов культурного наследия и благоустроенных территорий.

– Увеличение штрафов направлено на повышение сознательности граждан и призвано снизить количество правонарушений. Эти меры будут способствовать уменьшению отрицательного воздействия на экологию, инфраструктуру городов и поселков, сохранению благоустроенных территорий, а также повышению общественного порядка и безопасности граждан, – заявила председатель парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике Татьяна Распутина.

В частности, усилена ответственность за несоблюдение правил благоустройства, охраны окружающей среды, ветеринарии, землепользования, общественного порядка и безопасности, транспортного обслуживания населения. Кроме того, введены новые составы правонарушений, касающиеся порядка обращения с отходами строительства, утверждено положение о возможности применения автоматической фото-, кино-, видео-фиксации административных правонарушений, расширен перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что в регионе планируется увеличить размеры штрафов за некоторые правонарушения. Например, за парковку на зеленой зоне предусматриваются денежные санкции на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Граждане теперь заплатят за безбилетный проезд не 500 рублей, как раньше, а 2 тысячи.

За приставание к жителям с целью погадать предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, тогда как раньше было от 1 до 3 тысяч. Нарушение режима тишины в жилых домах, подъездах, на улицах и во дворах, в медицинских и оздоровительных организациях, а также на дачах и в других местах отдыха с 22.00 часов до 7.00 часов обойдется теперь штрафами для граждан на граждан – от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 80 тысяч до 100 тысяч рублей. Раньше было – для физлиц предупреждение или штраф в размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10 000 рублей; на юридических лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей.



