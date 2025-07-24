



В Волгоградской области комитет финансов объявил о новых заимствованиях для финансирования дефицита бюджета. Власти рассчитывают открыть в коммерческих банках 10 кредитных линий с возможностью привлечения до 8,3 млрд рублей. Соответствующие аукционы были опубликованы на Госзакупках 24 июля.

Согласно условиям проектов соглашений, победителям конкурсных процедур предстоит предоставлять финансовые услуги в течение трёх лет с 28 августа 2025 года по 28 августа 2027 года. Кредитные линии должны быть возобновляемыми с возможностью многократного погашения кредитов и новых заимствований на протяжении всего срока.

Отметим, кредиты коммерческих банковских организаций обойдутся региону в копеечку. Взяв 8,3 млрд рублей, вернуть властям придётся через три года 14 млрд рублей. Стоимость обслуживания кредитных линий составит в общей сложности 5,7 млрд рублей при процентной ставке в 23% годовых. Ранее редакция сообщала об увеличении доходов регионального бюджета. Как ожидается, в 2025 году казна должна пополниться на 190 млрд рублей.