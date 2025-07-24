Под Волгоградом спасатели достали из Цимлы тело утонувшего школьника

24 июля в Волгоградской области произошла очередная трагедия на воде. В Чернышковском районе в акватории Цимлы погиб 12-летний школьник.
Мальчик купался на «диком» пляже и неожиданно ушёл под воду. К поискам пришлось подключиться водолазам.
- Тело ребёнка было обнаружено и поднято с грунта водолазами Нижнечирского поисково-спасательного подразделения, - рассказали в ГКУ «Служба спасения».
Отметим, в Волгоградской области на фоне жаркой погоды и отсутствия оборудованных пляжей в последние дни фиксируется резкий всплеск количества смертей отдыхающих на водных объектах. Буквально накануне труп утонувшего мужчины спасатели достали из пруда посёлка Горьковский, а ранее аналогичные случаи отмечались в Волжском и Калаче-на-Дону.
Фото: ГКУ «Служба спасения»