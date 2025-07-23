«Сады Придонья» завершили уборку вишни





За три недели в Центральном управлении сельскохозяйственной службы компании «Сады Придонья» собрали урожай вишни, который полностью был переработан на сок.

Общая площадь садов компании, где выращивается вишня, составляет 600 гектаров, из которых порядка 400 гектаров находятся в эксплуатационном состоянии. Для обеспечения своевременного и качественного сбора урожая компания «Сады Придонья» уже 9 лет применяет современную технику – вишнеуборочные комбайны. Использование машин позволяет значительно ускорить процесс уборки по сравнению с ручным сбором. В этом году было задействовано 12 комбайнов. В день машины убирали до 120 тонн вишни.

– Мы стремимся к максимальной эффективности и сохранению качества нашей продукции, – говорит исполнительный директор по сельскохозяйственному производству Александр Толочков. – Применение специализированных комбайнов позволяет собирать урожай в 50 раз быстрее, чем при ручном сборе. Это не только экономит время, но и позволяет собрать вишню в оптимальные сроки, когда плоды достигают пика своей зрелости и вкуса.

«Сады Придонья» уделяют большое внимание выращиванию и переработке вишни, поскольку она занимает особое место в ассортименте продуктовых линеек благодаря ее высокой потребительской ценности. Контроль над производственным процессом, начиная с выращивания сырья, позволяет не только гарантировать высокое качество продукции, но и минимизировать риски, связанные с колебаниями цен на рынке и зависимостью от внешних поставщиков.

Фото: «Сады Придонья».