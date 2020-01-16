В Волгоградской области шашлычник рубил дубы для мангала

Происшествия 16.01.2020 17:34
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16.01.2020 17:34
Полицейские задержали в Михайловке 27-летнего разнорабочего по подозрению в незаконной рубке сырорастущих дубов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что спилил запрещенные для вырубки деревья для розжига мангала.
Установлено, что задержанный работает у индивидуального предпринимателя в кафе и готовит шашлык. По месту его работы полицейские обнаружили заготовленную древесину. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил свыше 570 тысяч рублей.
Сигнал в полицию о вырубке деревьев поступил от участкового Михайловского лесничества. Возбуждено уголовное дело. За содеянное шашлычнику грозит до 7 лет лишения свободы.
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