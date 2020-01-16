



Оперативники и следователи продолжают расследовать прошлое торговой сети «МАН», еще недавно являвшейся одной из самых успешных в Волгограде. Как стало известно ИА «Высота 102», в отношении 51-летнего Андрея Воробьева - основателя и бывшего директора ООО «МАН» возбуждено еще одно уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Предположительно, на этот раз речь идет о недоплаченной около 10 лет назад в бюджет сумме примерно в 350 с лишним миллионов рублей. Деньги могли быть скрыты с помощью привлечения счетов подконтрольных организаций и внесения ложных сведений в отчетность.

В ноябре прошлого года, как сообщало ИА «Высота 102» , в отношении основателя торговой сети «МАН», уже было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ, п.«б», ч.2. По сведениям источника, сумма предполагаемых неуплаченных Воробьевым налогов классифицируется как «особо крупный размер» - более 50 миллионов рублей.

В настоящее время компания «МАН» ликвидирована. Одноименная торговая сеть сейчас принадлежит ООО «Лакки», соучредителем которого выступает депутат Волгоградской городской думы от «Единой России» Геннадий Кузнецов. Фирма с уставным капиталом в размере 100 тысяч рублей зарегистрирована в Москве.



