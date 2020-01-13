Происшествия 13.01.2020 11:31
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13.01.2020 11:31
Полицейские задержали в станице Кумылженской 42-летнего безработного, судимого за разбой, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина беспричинно ударил по голове топором свою 84-летнюю соседку. Женщину с рубленой раной головы доставили в больницу.
Установлено, что мужчина пришел к соседке, у которой гостила его мать. Пока она собиралась домой, он ударил хозяйку-пенсионерку топором. Проводится доследственная проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение.
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