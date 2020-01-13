



Полицейские задержали в станице Кумылженской 42-летнего безработного, судимого за разбой, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина беспричинно ударил по голове топором свою 84-летнюю соседку. Женщину с рубленой раной головы доставили в больницу.

Установлено, что мужчина пришел к соседке, у которой гостила его мать. Пока она собиралась домой, он ударил хозяйку-пенсионерку топором. Проводится доследственная проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение.



