Прокуратура займется блогером, разбросавшим деньги в толпу в Волгограде











Депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов подал заявление в прокуратуру Волгоградской области с просьбой дать правовую оценку действиям блогера Мохаммеда Носаева, который 6 января разбросал 200 тысяч рублей своим Instagram –подписчикам. Как сообщил депутат Осипов на своей странице в Facebook, «надеюсь, проверка надзорного органа расставит все по своим местам... Важно понять, что произошло на самом деле...».

Блогер Мохаммед Носаев, называющий себя в сети Альфредо Аудиторе, 6 января разбрасывал деньги рядом с ТРЦ «Мармелад» в Волгограде. Собравшиеся радостно хватали брошенные в толпу деньги и кричали все, о чем просил их Носаев. За происходящим наблюдали сотрудники Росгвардии. На следующий день в ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что нарушений общественного порядка во время акции не было, в полицию никто не обращался. Отец блогера Тамерлан Носаев - общественный помощник представителя главы Чеченской республики в Волгоградской области пояснил, что его 25-летний сын-блогер Мохаммед Носаев собрал в Волгограде толпу подписчиков и кидал людям деньги, чтобы они смогли себе сделать подарки на праздники. Никакой реакции властей на произошедшее не последовало. Несмотря на то, что, как пояснили в администрации Волгограда, за согласованием многолюдной акции в профильные ведомства мэрии никто не обращался. Представитель главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев после случившегося сообщил, что не поддерживает акцию блогера, заметив, что «это не в русских традициях». При этом он отметил, что Мохаммед Носаев утверждал, что власти были в курсе предстоящей акции.

Напомним, утром 6 января в Волгограде также прошла традиционная акция скорби по погибшим в Чечне воинам.



