Общество

Прокуратура займется блогером, разбросавшим деньги в толпу в Волгограде

Общество 11.01.2020 20:22
39
11.01.2020 20:22




Депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов подал заявление в прокуратуру Волгоградской области с просьбой дать правовую оценку действиям блогера Мохаммеда Носаева, который 6 января разбросал 200 тысяч рублей своим Instagram –подписчикам. Как сообщил депутат Осипов на своей странице в Facebook, «надеюсь, проверка надзорного органа расставит все по своим местам... Важно понять, что произошло на самом деле...».
Блогер Мохаммед Носаев, называющий себя в сети Альфредо Аудиторе, 6 января разбрасывал деньги рядом с ТРЦ «Мармелад» в Волгограде. Собравшиеся радостно хватали брошенные в толпу деньги и кричали все, о чем просил их Носаев. За происходящим наблюдали сотрудники Росгвардии. На следующий день в ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что нарушений общественного порядка во время акции не было, в полицию никто не обращался. Отец блогера Тамерлан Носаев - общественный помощник представителя главы Чеченской республики в Волгоградской области пояснил, что его 25-летний сын-блогер Мохаммед Носаев собрал в Волгограде толпу подписчиков и кидал людям деньги, чтобы они смогли себе сделать подарки на праздники. Никакой реакции властей на произошедшее не последовало. Несмотря на то, что, как пояснили в администрации Волгограда, за согласованием многолюдной акции в профильные ведомства мэрии никто не обращался. Представитель главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев после случившегося сообщил, что не поддерживает акцию блогера, заметив, что «это не в русских традициях». При этом он отметил, что Мохаммед Носаев утверждал, что власти были в курсе предстоящей акции. 
Напомним, утром 6 января в Волгограде также прошла традиционная акция скорби по погибшим в Чечне воинам.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Общество
11.01.2020 17:03
Общество 11.01.2020 17:03
20 Обсудить

0
Далее
Общество
11.01.2020 15:53
Общество 11.01.2020 15:53
15 Обсудить

0
Далее
Общество
11.01.2020 10:36
Общество 11.01.2020 10:36
7 Обсудить

0
Далее
Общество
11.01.2020 09:51
Общество 11.01.2020 09:51
20 Обсудить

0
Далее
Общество
11.01.2020 09:12
Общество 11.01.2020 09:12
6 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2020 22:12
Общество 10.01.2020 22:12
5 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2020 16:14
Общество 10.01.2020 16:14
18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2020 14:38
Общество 10.01.2020 14:38
4 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2020 14:09
Общество 10.01.2020 14:09
14 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2020 12:22
Общество 10.01.2020 12:22
29 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2020 09:49
Общество 10.01.2020 09:49
4 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2020 08:25
Общество 10.01.2020 08:25
9 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2020 09:57
Общество 09.01.2020 09:57
12 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2020 09:41
Общество 09.01.2020 09:41
0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.01.2020 16:04
Общество 08.01.2020 16:04
70 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:22
Прокуратура займется блогером, разбросавшим деньги в толпу в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Правительство РФ включило в план приватизации комнату краткосрочных свиданий в волгоградской колонииСмотреть фотографии
15:53
Волгоградской области в преддверии Дня прокуратуры отметили лучших сотрудниковСмотреть фотографии
13:07
Уезжают в поисках лучшей доли: Волгоградская область стала лидером по оттоку населения среди регионов ЮФОСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде отправили в колонию ревнивца за поджог машины соперникаСмотреть фотографии
10:36
Видимость – 200 метров: дорожники предупредили водителей о трудностях на трассах Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
Миллионом рублей заманивают учителей в сельскую глубинку Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде на оптовке задержали шестерых иностранцевСмотреть фотографии
09:12
Продолжаем веселиться: новый каток в центре Волгограда примет полуночниковСмотреть фотографии
22:12
Сын экс-депутата Госдумы Михеева до решения суда избавился от «следов преступления»Смотреть фотографии
17:49
В Волгограде упорно ищут покупателей для скандального недострояСмотреть фотографии
17:36
Решили миром: уволенного главреда "Урюпинской правды" в Волгоградской области вернули на работуСмотреть фотографии
16:15
ДомКлик от Сбербанка запустил уникальный сервис для выбора подходящей квартирыСмотреть фотографии
16:14
«Он дорого нам обходится»: жители Волгоградской области попросили Владимира Путина отстранить главу района от должностиСмотреть фотографии
15:37
Региональный фонд капремонта готовится к строительному сезону-2020Смотреть фотографии
14:51
В Волгограде охотники за металлом попались на краже станковСмотреть фотографии
14:38
С утра на метле, или как журналисты ИА «Высота 102» искали дворников в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:20
В Волгоградской области поздравления с 95-летием принимает комсомолка, общественница, красавицаСмотреть фотографии
14:09
В Краснооктябрьском районе Волгограда крупную УК лишили 165 многоквартирных домовСмотреть фотографии
12:22
К делу об увольнении главного редактора «Урюпинской правды» «притянули» администрацию Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
Деньги есть: жители Волгоградской области накопили на черный день два с половиной бюджета регионаСмотреть фотографии
11:45
«Убил пешехода и сжег машину»: в Волгоградской области задержали сбежавшего после смертельного ДТП водителяСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде у Мамаева кургана машина с инвалидом врезалась в столб, есть пострадавшие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В Волгограде четверо малолетних детей пострадали в ДТПСмотреть фотографии
10:27
300 лет истории: Олег Савченко приобрел на аукционе уникальный экспонат для волгоградского музея «Старая Сарепта»Смотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
09:49
На дороги Волгограда выбросили почти тысячу тонн реагентовСмотреть фотографии
08:25
Уволенному редактору «Урюпинской правды» в Волгоградской области поможет организация Владимира ПутинаСмотреть фотографии
17:59
«Я с Волгоградской гордумы – строю дом»: помощник депутата оказался в центре скандала с недвижимостью Смотреть фотографииCмотреть видео
16:37
Банда автомошенников идет под суд за инсценировку 79 ДТП в Волгограде и ПодмосковьеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 