Уезжают в поисках лучшей доли: Волгоградская область стала антилидером по оттоку населения среди регионов ЮФО





Волгоградская область стала худшей среди регионов ЮФО по оттоку населения из региона. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Волгоградстата, негативная тенденция в области сохраняется уже два года. Так, в 2017 году в область приехал 60391 человек, а уехал – 66251 человек, таким образом, регион потерял 5860 жителей. В 2018 году в регион прибыли 68684 человека, а покинули его пределы 72451 человек, «потери» составили 3767 граждан. И в 2017, и в 2018 годах Волгоградская область сохранила антилидерство по оттоку населения среди регионов ЮФО. Например, в Астраханской области в 2018 году показатель миграции составил минус 3496 человек, в Калмыкии – 3164 человека, в Ростовской области – 2390 человек. А вот в Краснодарском крае разница между приехавшими и уехавшими составила аж 47 тысяч человек - такое количество россиян выбрали этот регион местом своего нового проживания.



