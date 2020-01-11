Уезжают в поисках лучшей доли: Волгоградская область стала антилидером по оттоку населения среди регионов ЮФО
Аналитика 11.01.2020 13:07
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11.01.2020 13:07
Волгоградская область стала худшей среди регионов ЮФО по оттоку населения из региона. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Волгоградстата, негативная тенденция в области сохраняется уже два года. Так, в 2017 году в область приехал 60391 человек, а уехал – 66251 человек, таким образом, регион потерял 5860 жителей. В 2018 году в регион прибыли 68684 человека, а покинули его пределы 72451 человек, «потери» составили 3767 граждан. И в 2017, и в 2018 годах Волгоградская область сохранила антилидерство по оттоку населения среди регионов ЮФО. Например, в Астраханской области в 2018 году показатель миграции составил минус 3496 человек, в Калмыкии – 3164 человека, в Ростовской области – 2390 человек. А вот в Краснодарском крае разница между приехавшими и уехавшими составила аж 47 тысяч человек - такое количество россиян выбрали этот регион местом своего нового проживания.
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