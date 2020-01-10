Происшествия

В Волгограде у Мамаева кургана машина с инвалидом врезалась в столб, есть пострадавшие

Происшествия 10.01.2020 11:25
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10.01.2020 11:25


Автомобиль "УАЗ" въехал в столб у подножия Мамаева кургана в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, в машине медицинские работники перевозили инвалида. По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека. Как стало известно информагенству, машина принадлежит областному противотуберкулезному диспансеру. Травмы получили водитель, медсестра и пациент-инвалид. Они госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи №25.
В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что в аварию попал автомобиль специализированной медицинской службы. Пострадал водитель и пассажир.


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