



Автомобиль "УАЗ" въехал в столб у подножия Мамаева кургана в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, в машине медицинские работники перевозили инвалида. По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека. Как стало известно информагенству, машина принадлежит областному противотуберкулезному диспансеру. Травмы получили водитель, медсестра и пациент-инвалид. Они госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи №25.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что в аварию попал автомобиль специализированной медицинской службы. Пострадал водитель и пассажир.







