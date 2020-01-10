Культура

300 лет истории: Олег Савченко приобрел на аукционе уникальный экспонат для волгоградского музея «Старая Сарепта»

Культура 10.01.2020 10:27
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10.01.2020 10:27


Экземпляр Библии XVIII века из Саксонии пополнил коллекцию Волгоградского музея-заповедника «Старая Сарепта». Как сообщает ИА «Высота 102», ценный образец книгопечатания был приобретен на аукционе и передан в учреждение культуры меценатом, депутатом областной думы Олегом Савченко. «Всегда очень трогательно, когда прикасаешься к истории. Эта книга - Библия графа Цинцендорфа, один из первых экземпляров, будет основным экспонатом музея «Старая Сарепта», хранящего историю первых немецких поселенцев. Трудно представить, как за 300 лет, после двух мировых воин и десятков опустошений и катастроф, книга осталась в таком прекрасном состоянии. Пришлось постараться, чтобы приобрести ее на аукционе. Но зато приятно передавать музею», - говорит Олег Савченко. 

По словам  директора музея-заповедника «Старая Сарепта» Юлии Красноглазовой, в основу печатного издания, выпущенного в 1727 году, была положена переработанная графом Цинцендорфом Библия Мартина Лютера. 
Граф Николай Людвиг фон Цинцендорф являлся основателем и идейным вдохновителем движения гернгутеров. На территории нынешней Волгоградской области немецкие посланники Братского союза из Гернгута появились в 1765 году по приглашению российской императрицы Екатерины II.  В 28 верстах южнее Царицына на реке Сарпа была основана колония Сарепта, старостой которой являлся Даниэль Фик.


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