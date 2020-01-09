Волжский обогнал Волгоград по планам на детей





Волжский вошел в десятку российских городов с самой высокой ожидаемой рождаемостью в 2020 году. Как сообщает ИА «Высота 102», такие выводы содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ. Лидерами, кроме Волжского, по репродуктивным планам молодых семей в возрасте от 19 до 39 лет родить ребенка в этом году стали Стерлитамак, Ставрополь, Нижневартовск, Нижний Новгород, Махачкала, Сургут, Балашиха, Владикавказ и Чита. В этих городах количество семей, которые готовы стать родителями, варьируется от 10 до 12% от опрошенных. А вот меньше всего рожать готовы во Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Томске, Якутске, Севастополе, Туле, Мурманске, Перми. Здесь количество семей с планами на детей – всего 8% от опрошенных. Волгоград оказался в середняках с показателем 9%.

Авторы исследования делают вывод, что размер доходов семей не влияет на их планы рождения детей. Тем не менее эксперты отмечают, что стимулом для повышения рождаемости является понижение занятости женщин, строительство детских садов, школ и поликлиник, а также увеличение размера детских пособий.



