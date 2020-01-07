Культура

Пламенный привет: в Волгограде пиротехники дали огоньку

Культура 07.01.2020 21:18
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07.01.2020 21:18




Всероссийский фестиваль "Рождественское пламя" сегодня собрал в пойме реки Царицы множество зрителей. В мероприятии приняли участие команды пиротехников из разных регионов страны. Горожанам показали разные номера с лазером, светом и настоящим огнем. Получилось красиво, но все же многие волгоградцы не увидели того, что увидел фотокорреспондент ИА "Высота 102", запечатлевший самые яркие мгновения сегодняшнего огненного вечера. 











Завтра у главной новогодней елки Волгограда в Царицынском парке в 12 часов начнется представление для детей. В 14 часов горожане увидят мюзикл "Светозар-путешествие в сказку".

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