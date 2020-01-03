В Волгограде пассажир «Яндекс.Такси» ножом изрезал лицо женщине-водителю

Происшествия 03.01.2020 11:08
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03.01.2020 11:08
Накануне поздно вечером в Волгограде пассажир изрезал ножом лицо женщине-водителю «Яндекс. Такси». Как сообщила ИА «Высота 102» коллега пострадавшей Мария Кузьмина, на Елену Глебову напал пассажир, которого она привезла в поселок Ангарский. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области информагентству пояснили, что нападавший задержан. Им оказался 39-летний трижды судимый житель Волгограда.
Изначально в машину сели трое человек – двое мужчин и женщина. «Они катались по скупкам – заезжали в ломбард возле Качинского рынка, потом поехали на Хорошева. Затем двое вышли, оставшийся мужчина попросил отвезти его к дому №5 по улице Тимофеева - это возле оврага. Уже на месте он отказался платить, о чем Лена тут же написала в рабочий чат. Потом прислала СМС: «Отбой, расплатились». Но уже через считанные минуты в 23.14 она сообщила, что ее порезали», - рассказывает Мария.
На крик женщины прибежала группа молодых людей, которые были на улице неподалеку. Один из парней вытащил обезумевшего пассажира из машины, повалил на землю, но тому удалось сбежать. После этого молодые люди бросились на помощь Елене, вызвали "Скорую помощь".
Истекающую кровью женщину увезли в челюстно-лицевое отделение областной больницы №1, где ей наложили швы. Весь салон автомобиля «Datsun» также залит кровью. «Ее состояние стабильное. Но она в шоковом состоянии», - не верит в произошедшее коллега Елены.
О Елене Глебовой известно, что ей 35 лет. Она одна воспитывает троих детей.
Фото: Мария Кузьмина.
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