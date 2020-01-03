Происшествия

В Волгограде пассажир «Яндекс.Такси» ножом изрезал лицо женщине-водителю

Происшествия 03.01.2020 11:08
1
03.01.2020 11:08


Накануне поздно вечером в Волгограде пассажир изрезал ножом лицо женщине-водителю «Яндекс. Такси». Как сообщила ИА «Высота 102» коллега пострадавшей Мария Кузьмина, на Елену Глебову напал пассажир, которого она привезла в поселок Ангарский. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области информагентству пояснили, что нападавший задержан. Им оказался 39-летний трижды судимый житель Волгограда.

Изначально в машину сели трое человек – двое мужчин и женщина. «Они катались по скупкам – заезжали в ломбард возле Качинского рынка, потом поехали на Хорошева. Затем двое вышли, оставшийся мужчина попросил отвезти его к дому №5 по улице Тимофеева - это возле оврага. Уже на месте он отказался платить, о чем Лена тут же написала в рабочий чат. Потом прислала СМС: «Отбой, расплатились». Но уже через считанные минуты в 23.14 она сообщила, что ее порезали», - рассказывает Мария.

На крик женщины прибежала группа молодых людей, которые были на улице неподалеку. Один из парней вытащил обезумевшего пассажира из машины, повалил на землю, но  тому удалось сбежать. После этого молодые люди бросились на помощь Елене, вызвали "Скорую помощь". 
Истекающую кровью женщину увезли в челюстно-лицевое отделение областной больницы №1, где ей наложили швы. Весь салон автомобиля «Datsun» также залит кровью. «Ее состояние стабильное. Но она в шоковом состоянии», - не верит в  произошедшее коллега Елены.
О  Елене Глебовой известно, что ей 35 лет. Она одна воспитывает троих детей.
Фото: Мария Кузьмина.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Происшествия
03.01.2020 09:55
Происшествия 03.01.2020 09:55
Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.01.2020 09:31
Происшествия 03.01.2020 09:31
Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.01.2020 17:29
Происшествия 02.01.2020 17:29
Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.01.2020 10:12
Происшествия 02.01.2020 10:12
1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.01.2020 09:39
Происшествия 02.01.2020 09:39
Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.01.2020 20:51
Происшествия 01.01.2020 20:51
Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.01.2020 10:17
Происшествия 01.01.2020 10:17
Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.01.2020 10:02
Происшествия 01.01.2020 10:02
1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.12.2019 20:44
Происшествия 31.12.2019 20:44
Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.12.2019 09:53
Происшествия 31.12.2019 09:53
Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.12.2019 09:47
Происшествия 31.12.2019 09:47
Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.12.2019 15:00
Происшествия 30.12.2019 15:00
2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.12.2019 10:32
Происшествия 29.12.2019 10:32
1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.12.2019 12:37
Происшествия 28.12.2019 12:37
5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.12.2019 15:18
Происшествия 27.12.2019 15:18
22 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:26
Волгоградские зоозащитники готовятся спасать брошенных живых символов нового годаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
В Волгоградской области в новом году газ дойдет еще до нескольких селСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде пассажир «Яндекс.Такси» ножом изрезал лицо женщине-водителюСмотреть фотографии
10:17
Клоун-пати и «Деревня дураков»: в центре Волгограда обещают шумную вечеринкуСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом неоправданный риск дамы за рулем «Opel» привел к ДТП, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде из-за больного пассажира экстренно приземлился самолет «Баку – Шереметьево»Смотреть фотографии
09:16
В Волгограде «наколдовали» снегСмотреть фотографии
08:31
Росстат выяснил, что ели жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:22
Готовьте ваши денежки: у жителей Волгоградской области возьмут больше, чем добавятСмотреть фотографии
17:29
В Красноармейском районе Волгограда мужчина «навеселе» устроил потасовку с водителем автобусаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
Губернатор Волгоградской области не с пустыми руками заехал на Чапурниковский пост ДПССмотреть фотографии
11:04
У главной елки Волгограда стартует ежедневный показ интерактивных спектаклейСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области три семейные пары «отпраздновали» Новый год поножовщинойСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области лишенный прав за пьяную езду мужчина устроил смертельное ДТПСмотреть фотографии
08:40
Дайджест главных событий в Волгоградской области 2019 годаСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом на трассе «Краснослободск - Волжский» насмерть сбили двоих человек, ребенок в больнице (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:33
Дед Мороз и «алкоголики»: у главной елки Волжского зрители подрались с аниматорамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
В Волгоградской области фотовидеофиксацию нарушений ПДД отдадут в концессию Смотреть фотографии
14:03
Первый день нового года губернатор Волгоградской области по традиции начал с поездки в медучреждениеСмотреть фотографии
13:21
Что было в Старом, что будет в Новом: волгоградцы о свершениях и ожиданияхСмотреть фотографии
11:03
Военная полиция патрулирует особые места в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде 12 тысяч человек встретили Новый год на улице у елкиСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области женщина-водитель насмерть сбила пешеходаСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде пассажирский автобус поехал на «красный» и столкнулся с легковушкойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Модным цветом 2020 стал классический синийСмотреть фотографииCмотреть видео
20:44
В Волгограде за пять часов до Нового года семья отравилась угарным газомСмотреть фотографии
18:07
Дело - не труба: глава Волгограда провожает старый год на оптимизме Смотреть фотографииCмотреть видео
15:41
«Они как и люди, боятся одиночества и предательства»: волгоградская семья создала дома рай для крысСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Десять человек обвиняются в инсценировках ДТП в Волгограде, Москве и ПодмосковьеСмотреть фотографии
13:29
Владимир Путин в канун Нового года отметил заслуги двоих жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 