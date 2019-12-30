«Не дегенераты и не аристократы»: жители Волгоградской области выпьют по полтора бокала шампанского

Аналитика 30.12.2019 12:18
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30.12.2019 12:18
РИА Новости подготовили исследование о популярности шампанского в различных регионах России в предверии новогодних праздников. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области в среднем на человека приходится 1,41 бокала игристого напитка. При этом доля шампанского среди других напитков составляет 18,5%. На первом месте в рейтинге – Ненецкий автономный округ, где в новогодние праздники выпивают по 4,31 бокала на человека. Всего же доля шампанского в других напитках, употребляемых в течение года, составляет в этом регионе 26,1%. Второе и третье места заняли Мурманская область и Камчатский край - 3,8 и 3,7 бокала соответственно. Также в десятке лидеров: Сахалинская область, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Хабаровский край. В последнем в новогодние праздники в среднем выпивают по 3,2 бокала. На другом полюсе рейтинга расположились республики Северного Кавказа. Причем в двух из них - Ингушетии и Чечне - потребление почти нулевое. Чтобы оценить масштаб, можно сказать, что в среднем продажа шампанского в новогодние праздники в этих республиках эквивалентна четверти чайной ложки на каждого взрослого. И то, возможно, это потребление не местным населением, а приезжими в гостиницах и ресторанах. В среднем в России за зимние праздники люди выпивают примерно по два бокала шампанского.
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