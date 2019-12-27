Политика 27.12.2019 18:36
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27.12.2019 18:36
Замначальника главного штаба Юнармии Елена Слесаренко ответила на обвинения в украденном тексте ее диссертации. Как сообщает ИА «Высота 102», на своей странице в Инстаграме спортсменка из Волгограда пояснила, почему не стоит считать текст ее научной работы плагиатом. Накануне стало известно о том, что экспертный диссертационный совет Московского педагогического государственного университета принял решение о лишении Слесаренко степени кандидата педагогических наук, присвоенной ей в 2011 году.
«Некорректные заимствования в тексте моей диссертации относятся к совместному с научным руководителем пособию и были впоследствии использованы исключительно в материалах литературного обзора по теме исследования и характеристике его методологической части. Все это никоим образом не отразилось на оригинальности исследований. Формально претензии имеют место быть, а по сути – ценность диссертации не пострадала. Я убеждена, что ВАК даст объективную оценку сложившейся ситуации»,- заявила Слесаренко.
Кандидатскую диссертацию в Волгоградской государственной академии физической культуры Елена Слесаренко защитила в 2011 году.
Как следует из информации, опубликованной на сайте Диссернета, в кандидатской Слесаренко оказалось более сорока листов, содержание которых заимствовано из других работ.
Напомним, в 2016 году Международный олимпийский комитет аннулировал четвертое место, занятое Еленой Слесаренко на Олимпиаде в Пекине. В пробе чемпионки был обнаружен допинг.
Фото: https:instagram.com/elenasles1
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