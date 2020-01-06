Политика, любовь и грусть по Волгограду: о чем говорили мужчины и женщины в 2019 году

Политика 06.01.2020 17:24
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06.01.2020 17:24
О чем говорили волгоградские политики в 2019 году? ИА «Высота 102» представляет десятку фрагментов выступлений местного истеблишмента. Давайте вспомним, как губернатор мило щебетал со студентками и о чем-то очень секретном беседовал с генералами ФСБ; как финансово успешный депутат на камеру печется о проблемах демографии в регионе, а олимпийская чемпионка жалуется Путину на волгоградских чиновников; как известный российский актер мечтает о кресле главы Волгограда, а действующий мэр публично негодует.
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